Авито определит рыночную цену смартфона для пользователей

14.07.2022 | 17:21

Команда Авито запустила новый инструмент - калькулятор рыночной стоимости смартфонов. С его помощью пользователи смогут узнать оптимальную цену своего смартфона, чтобы продать его наиболее выгодно и оперативно, не прикладывая усилий к оценке рынка и мониторингу аналогичных объявлений на Авито.

Россияне регулярно обновляют свои гаджеты, при этом часто старые телефоны годами лежат дома, хотя могут принести выгоду. Иногда на продажу смартфона нет времени либо владелец считает, что не выручит много за старый гаджет, или же просто не хочет тратить силы на анализ рынка и цен.

Команда Авито берет эту задачу на себя и внедряет систему мгновенной оценки рыночной стоимости - она позволяет определить максимально выгодную стоимость смартфона, а также избавляет от необходимости сравнивать цены на других площадках и среди объявлений на Авито, тем самым экономя время продавца.

«Я очень горжусь этим запуском, так как всего за два с половиной месяца команда создала готовый продукт, пройдя все этапы исследований и разработки. Сервис состоит из двух частей: интерфейса, который видит пользователь, и аналитической модели, которая на основании ключевого набора параметров оценивает рыночную стоимость смартфона.

Аналитическая модель - это «сердце» продукта, наши аналитики и разработчики создали ее с нуля. Сразу после запуска продукта мы стали собирать обратную связь от пользователей и службы поддержки, что позволило нам в режиме реального времени улучшить качество модели», - рассказала директор по продукту в «Авито Товарах» Ирина Грачева.

Чтобы определить оптимальную цену смартфона без подачи объявления, на странице калькулятора нужно ввести всего три параметра: регион, состояние товара и марку телефона. После выбора марки появится ячейка для выбора модели, а также некоторых характеристик в зависимости от нее (объем встроенной памяти, цвет гаджета).

После определения всех параметров нужно нажать кнопку «Узнать цену», и на экране появится оптимальный диапазон стоимости смартфона. Он определяется исходя из цен по аналогичным объявлениям, опубликованным на Авито за последние 12 месяцев. В первую очередь оцениваются объявления с такими же параметрами в регионе продажи, а если их мало, то и в соседних.

Также продавцу предложат автоматически определить оптимальную цену при подаче объявления о продаже смартфона. Если пользователь ставит цену из предложенного диапазона, на его объявлении появляется значок «Рыночная цена», позволяющий обратить на объявление дополнительное внимание покупателей.