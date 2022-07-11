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Общество

Пензенские поисковики отправились на раскопки в Волгоградскую область

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Пензенские поисковики отправились в Волгоградскую область на раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны.

«В прошлом году заканчивали экспедиции «Вахты Памяти» Волгоградом. Нам достаточно понравился прием волгоградского отделения Поискового движения России. Мы запланировали первую «Вахту Памяти» как раз в Волгоградскую область», - сообщил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Работать волонтеры станут под Солянкой.

«Там проходила переправа, которая работала на протяжении всей Сталинградской битвы, на протяжении всего времени круглые сутки. Подвоз боеприпасов, переправка раненых, живая сила. Там же очень много местные жители помогали. Именно из этого района в 1942 году был сделан первый залп «катюши», ознаменовав контрнаступление под Сталинградом», - отметил организатор поездки Виктор Колгатин.

Всего в акции участвуют 16 человек из нескольких патриотических молодежных движений. Их на месте уже ждут волгоградские поисковики.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Опять пьянство и блуд

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