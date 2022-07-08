Общество

В Пензе семья полицейского поделилась своей историей

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Возвращаясь с работы, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела «Лунинский» Андрей Хомченко знает, что дома его ждет надежный тыл - любимая супруга и куча ребят.

«Приятно, когда они все рядом. Если кого-то не хватает, чувствуется, что не все на месте», - отметил участковый уполномоченный МО МВД России «Лунинский» Андрей Хомченко.

Со своей будущей супругой Екатериной Андрей познакомился случайно. Ехал в такси, заметил голосующую на дороге девушку, подвез ее до дома. Обменялись телефонами.

«На следующий день уже созвонились. Я - в своем самом крутом костюме, который у меня был, с цветами, встретились в центре города. С этого дня и начали уже встречаться», - сообщил Андрей Хомченко.

«Я полюбила его с первого взгляда, и через пару дней мне приснился сон, что мы поженились. Я ему об этом сказала, но он только посмеялся. А через полгода сделал предложение», - поделилась домохозяйка Екатерина Хомченко.

Девушка сразу же согласилась (оценила доброту Андрея) и в итоге стала женой полицейского. Теперь в семье Хомченко - восемь детей. Они по мере своих сил и возможностей помогают родителям вести хозяйство, работают в огороде. И не только: старший, Данила, столярничает с отцом.

«Когда папа дома, мы в основном занимаемся пристройкой», - поделился мальчик.

Как признался Андрей, с рождением каждого ребенка его супруга становится только красивее, а любовь между ними - все сильней.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А,я вот к примеру, люблю курить. Но иногда вытаскиваю сигарету изо рта.

Гость||

Ничего не понятно,но очень интересно.

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Комментарий:

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