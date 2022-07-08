Пензенские педагоги за три года дополнительно получат 1,5 млрд

08.07.2022 | 10:02

За три года пензенские классные руководители получат более 1,5 млрд рублей ежемесячных выплат. Распоряжение, которым деньги распределяются между регионами РФ, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«На поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Еще почти 682 млн получат классные руководители из организаций, которые по своему типу не являются общеобразовательными (например, из школ, входящих в состав колледжей или вузов).

Для Пензенской области сумма на 2022 год составит 528 млн 638 тыс., на 2023-й - 532 млн 977 тыс. 600 рублей, на 2024-й - 535 млн 502 тыс. 400.

Каждый педагог, выполняющий функции классного руководителя, продолжит ежемесячно получать доплату в 5 тыс. рублей.