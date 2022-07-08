Общество

Пензенские педагоги за три года дополнительно получат 1,5 млрд

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За три года пензенские классные руководители получат более 1,5 млрд рублей ежемесячных выплат. Распоряжение, которым деньги распределяются между регионами РФ, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«На поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Еще почти 682 млн получат классные руководители из организаций, которые по своему типу не являются общеобразовательными (например, из школ, входящих в состав колледжей или вузов).

Для Пензенской области сумма на 2022 год составит 528 млн 638 тыс., на 2023-й - 532 млн 977 тыс. 600 рублей, на 2024-й - 535 млн 502 тыс. 400.

Каждый педагог, выполняющий функции классного руководителя, продолжит ежемесячно получать доплату в 5 тыс. рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За три года пензенские классные руководители получат более 1,5 млрд рублей ежемесячных выплат.
За то что работают надзирателями? Как та классная мадам из печально известной школы № 66.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждый педагог, выполняющий функции классного руководителя, продолжит ежемесячно получать доплату в 5 тыс. рублей.
Зарплата за классное руководство должна быть чётко прописана в дополнительном соглашении к трудовому договору. А это получается учителя всё время в подвешенном состоянии и ими легко манипулировать.

Гость||

Фото класс!

Дрес-код в школах не существует?

Пусть берут пример с Газпрома. Вне работы ходи как хочешь, а на работе (вроде бы даже интеллектуальная в школе) в таких штанишках и с такой "фигурой" это себя и школу позорить!

Гость||

Зря им такие деньги выделяют, там «работают» сейчас только те, кто за копейку совесть продают. Явно переплачивают

Гость||

ЭТО ПОНЯТНО! ВЫБОРЫ НА НОСУ!

Гость||

за выборы что ли наметили мзду? ужооос!

Гость||

Люди и правда думают, что педагогам повышают зарплату каждый год. А реально у каждого педагога зарплата стала меньше, чем до повышения. Не верьте, люди! Это как с пенсионной реформой. Возраст повысили, а пенсии - забыли. Так и с педагогами: зарплату повысили, а стимулирующие отменили, поэтому реальных денег стало меньше, и существенно.

Гость||

13:33 Меньше говорите стало, так где же 1,5трлн., их не спрячешь в кошелёчек, сумма внушительная, Камаз денег.

Гость||

*** Пардон, 1,5млрд......***

Гость||

10:52, наша пидагох так же ходит. Ещё и с разноцветными ногтями.

Имя: Гость
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