На Сурском водохранилище начали гнездиться большие бакланы

08.07.2022 | 12:27

В июле в Пензенской области впервые подтвердили факт гнездования большого баклана на Сурском водохранилище.

Баклан - массивная птица с перепончатыми лапами и длинной шеей. У нее изогнутый клюв, большой черный хохолок на голове, туловище черного окраса с зеленоватым отливом, горло и щеки белые. Молодые особи серо-бурые, с белым брюхом.

«В регионе одиночную птицу впервые наблюдали в мае 1982 года на Пензенском водохранилище. Птица сидела на дереве и сушила крылья; потревоженная, перелетела на другое дерево. Видели ее здесь в течение двух дней», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В августе-сентябре 2000 года на водохранилище заметили уже 7 птиц. Начиная с 2012-го, ежегодно там наблюдали от 2 до 26 птиц, однако до сих пор не удавалось подтвердить факт их гнездования.