Общество

На Сурском водохранилище начали гнездиться большие бакланы

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В июле в Пензенской области впервые подтвердили факт гнездования большого баклана на Сурском водохранилище.

Баклан - массивная птица с перепончатыми лапами и длинной шеей. У нее изогнутый клюв, большой черный хохолок на голове, туловище черного окраса с зеленоватым отливом, горло и щеки белые. Молодые особи серо-бурые, с белым брюхом.

«В регионе одиночную птицу впервые наблюдали в мае 1982 года на Пензенском водохранилище. Птица сидела на дереве и сушила крылья; потревоженная, перелетела на другое дерево. Видели ее здесь в течение двух дней», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В августе-сентябре 2000 года на водохранилище заметили уже 7 птиц. Начиная с 2012-го, ежегодно там наблюдали от 2 до 26 птиц, однако до сих пор не удавалось подтвердить факт их гнездования.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

В выходные на сурское столько бакланов приезжает!

Гость||

У нас и так много бакланов.

Гость||

Три баклана уже отписались

Имя: Гость
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