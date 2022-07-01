Общество

«МегаФон» признан лидером по развитию технологии VoLTE в России

Печать
Telegram

Отраслевое агентство Telecom Daily в середине июня провело исследование, которое показало: в России лидером по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) является компания «МегаФон».

Технология VoLTE дает возможность в течение нескольких секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также позволяет, не прерывая разговора, пользоваться мобильным интернетом - например, искать местоположение на карте.

Так, по оценке Telecom Daily, при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

Специалисты Telecom Daily провели качественные измерения в десяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Волгограде.

«МегаФон» продемонстрировал лучшую среди операторов большой четверки среднюю оценку качества речи - 4,31 из 5, а также лучшую максимальную оценку - 4,45, которую показали замеры в Казани.

Оценка связи «Мегафона» в VoLTE признана лучшей среди российских операторов, а технологией связи охвачено максимальное количество регионов - 82. Таким образом, использовать VoLTE могут абоненты «МегаФона» практически по всей стране.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале 2022-го предложили технологию нашим абонентам, находящимся в международном роуминге.

Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии приходится уже почти 60%», - отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте