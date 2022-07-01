«МегаФон» признан лидером по развитию технологии VoLTE в России

01.07.2022 | 13:02

Отраслевое агентство Telecom Daily в середине июня провело исследование, которое показало: в России лидером по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) является компания «МегаФон».

Технология VoLTE дает возможность в течение нескольких секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также позволяет, не прерывая разговора, пользоваться мобильным интернетом - например, искать местоположение на карте.

Так, по оценке Telecom Daily, при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

Специалисты Telecom Daily провели качественные измерения в десяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Волгограде.

«МегаФон» продемонстрировал лучшую среди операторов большой четверки среднюю оценку качества речи - 4,31 из 5, а также лучшую максимальную оценку - 4,45, которую показали замеры в Казани.

Оценка связи «Мегафона» в VoLTE признана лучшей среди российских операторов, а технологией связи охвачено максимальное количество регионов - 82. Таким образом, использовать VoLTE могут абоненты «МегаФона» практически по всей стране.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале 2022-го предложили технологию нашим абонентам, находящимся в международном роуминге.

Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии приходится уже почти 60%», - отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.