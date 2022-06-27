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Общество

Пензенцы увидели кинозвезд во второй день праздника молодежи

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Пензенцы продолжили гулять. На Фонтанной площади отмечали праздник - День молодежи. В центре города развлекались в основном школьники и студенты. Но не списывали себя со счетов и люди постарше.

«Кто себя в душе всегда молодым чувствует, тот молодым и останется», - подчеркнул пензенец.

Для собравшихся волонтеры разных организаций и студенты проводили игры. Наносили аквагрим, дарили позитивные эмоции.

Подарком для пензенских подростков стала встреча с актерами популярного сериала «Молодежка» - Владиславом Канопкой и Евгением Банифатовым, исполнившими роли Андрея Кисляка и Игоря Дрозда.

«Я знаю, что здесь будет много ребят из театральных студий, поэтому поговорим о какой-то мотивации жизненной и творческой», - отметил Владислав Канопка.

«Я говорю всем: ребята, читайте! Это самое важное, основа всего, основа будущего. Читайте - и сможете очень красиво мыслить и построить красивую, вкусную жизнь», - рекомендовал Евгений Банифатов.

Актеры отвечали на вопросы, которые интересуют пензенскую молодежь. О спорте, личной жизни, кино.

Диалог на равных длился до церемонии награждения. На сцене у фонтана чествовали активную молодежь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

КОГДА УБЕРУТ ДЫРЯВУЮ ЛОШАДЬ?

По всем мифологиям кентавр - продукт совокупления изгнанного

с небес бога и лошади(зоофилия запрещена в России).

По всем характеристикам персонаж отрицательный,но "мастер" умышленно или по незнанию,старается изобразить его с лицом и улыбкой первого космонавта,героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Как ребёнок может воспринимать насильника,вора,убийцу кентавра и подвиг героя СССР?

Ребёнок ладно,но как ЭТО могли одобрить в министерстве культуры? Курдову уволили,а Фейгина пока работает. Кто несёт ответственность за установку провокационной химеры?

Это политика господа. Если хотите уничтожить страну,то уничтожайте ум и сознание детей...

Гость||

Судя по заголовку в первый день ничего и никого не видели. Бухали до потрери пульса? Очнулись на второй день?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подарком для пензенских подростков стала встреча с актерами популярного сериала «Молодежка» - Владиславом Канопкой и Евгением Банифатовым, исполнившими роли Андрея Кисляка и Игоря Дрозда.
Очередные бездельники из подворотни приехали к диким буртасам опытом поделиться...

Гость||

Корм для наивного овечества

Имя: Гость
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