Пензенцы увидели кинозвезд во второй день праздника молодежи

Пензенцы продолжили гулять. На Фонтанной площади отмечали праздник - День молодежи. В центре города развлекались в основном школьники и студенты. Но не списывали себя со счетов и люди постарше.
«Кто себя в душе всегда молодым чувствует, тот молодым и останется», - подчеркнул пензенец.
Для собравшихся волонтеры разных организаций и студенты проводили игры. Наносили аквагрим, дарили позитивные эмоции.
Подарком для пензенских подростков стала встреча с актерами популярного сериала «Молодежка» - Владиславом Канопкой и Евгением Банифатовым, исполнившими роли Андрея Кисляка и Игоря Дрозда.
«Я знаю, что здесь будет много ребят из театральных студий, поэтому поговорим о какой-то мотивации жизненной и творческой», - отметил Владислав Канопка.
«Я говорю всем: ребята, читайте! Это самое важное, основа всего, основа будущего. Читайте - и сможете очень красиво мыслить и построить красивую, вкусную жизнь», - рекомендовал Евгений Банифатов.
Актеры отвечали на вопросы, которые интересуют пензенскую молодежь. О спорте, личной жизни, кино.
Диалог на равных длился до церемонии награждения. На сцене у фонтана чествовали активную молодежь.
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КОГДА УБЕРУТ ДЫРЯВУЮ ЛОШАДЬ?
По всем мифологиям кентавр - продукт совокупления изгнанного
с небес бога и лошади(зоофилия запрещена в России).
По всем характеристикам персонаж отрицательный,но "мастер" умышленно или по незнанию,старается изобразить его с лицом и улыбкой первого космонавта,героя Советского союза Ю.А.Гагарина.
Как ребёнок может воспринимать насильника,вора,убийцу кентавра и подвиг героя СССР?
Ребёнок ладно,но как ЭТО могли одобрить в министерстве культуры? Курдову уволили,а Фейгина пока работает. Кто несёт ответственность за установку провокационной химеры?
Это политика господа. Если хотите уничтожить страну,то уничтожайте ум и сознание детей...