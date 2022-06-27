Пензенцы увидели кинозвезд во второй день праздника молодежи

27.06.2022 | 18:57

Пензенцы продолжили гулять. На Фонтанной площади отмечали праздник - День молодежи. В центре города развлекались в основном школьники и студенты. Но не списывали себя со счетов и люди постарше.

«Кто себя в душе всегда молодым чувствует, тот молодым и останется», - подчеркнул пензенец.

Для собравшихся волонтеры разных организаций и студенты проводили игры. Наносили аквагрим, дарили позитивные эмоции.

Подарком для пензенских подростков стала встреча с актерами популярного сериала «Молодежка» - Владиславом Канопкой и Евгением Банифатовым, исполнившими роли Андрея Кисляка и Игоря Дрозда.

«Я знаю, что здесь будет много ребят из театральных студий, поэтому поговорим о какой-то мотивации жизненной и творческой», - отметил Владислав Канопка.

«Я говорю всем: ребята, читайте! Это самое важное, основа всего, основа будущего. Читайте - и сможете очень красиво мыслить и построить красивую, вкусную жизнь», - рекомендовал Евгений Банифатов.

Актеры отвечали на вопросы, которые интересуют пензенскую молодежь. О спорте, личной жизни, кино.

Диалог на равных длился до церемонии награждения. На сцене у фонтана чествовали активную молодежь.