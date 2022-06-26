Пензенскую область назвали в числе быстро беднеющих регионов

26.06.2022 | 13:58

По итогам первого квартала 2022 года отмечается снижение реальных денежных доходов граждан РФ. Выводы экспертов приводит Telegram-канал «Региональная политика».

При этом Пензенская область вошла в число регионов, чьи жители уже заметно пострадали от геополитической ситуации и где бедность быстро растет.

Согласно данным экспертов, в первом квартале доходы пензенцев упали на 3,7%. Вместе с Сурским краем в том же кластере регионов ПФО со стремительно беднеющим населением оказались Оренбургская область (спад на 4,1%), Удмуртия и Кировская область (на 3,7%).

«Особенностью первого квартала, где март уже успел обозначить тренд на сокращение доходов россиян, оказалось растущее социальное расслоение территорий. Более устойчивыми выглядели столичные и сырьевые, в основном северные регионы, где доходы граждан росли и очень неплохо. Напротив, самые бедные регионы сразу стали становиться еще беднее, подчеркивая тот факт, что никакой «подушкой безопасности» их жители так и не обзавелись», - отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что Пензенская область входит в двадцатку регионов с невысокими доходами населения. В 2021 году за чертой бедности в Сурском крае находилось 12,1% жителей.