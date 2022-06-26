Общество

Пензенскую область назвали в числе быстро беднеющих регионов

Печать
Telegram

По итогам первого квартала 2022 года отмечается снижение реальных денежных доходов граждан РФ. Выводы экспертов приводит Telegram-канал «Региональная политика».

При этом Пензенская область вошла в число регионов, чьи жители уже заметно пострадали от геополитической ситуации и где бедность быстро растет.

Согласно данным экспертов, в первом квартале доходы пензенцев упали на 3,7%. Вместе с Сурским краем в том же кластере регионов ПФО со стремительно беднеющим населением оказались Оренбургская область (спад на 4,1%), Удмуртия и Кировская область (на 3,7%).

«Особенностью первого квартала, где март уже успел обозначить тренд на сокращение доходов россиян, оказалось растущее социальное расслоение территорий. Более устойчивыми выглядели столичные и сырьевые, в основном северные регионы, где доходы граждан росли и очень неплохо. Напротив, самые бедные регионы сразу стали становиться еще беднее, подчеркивая тот факт, что никакой «подушкой безопасности» их жители так и не обзавелись», - отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что Пензенская область входит в двадцатку регионов с невысокими доходами населения. В 2021 году за чертой бедности в Сурском крае находилось 12,1% жителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А чего ещё,губер достиг?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вместе с Сурским краем
Опять влажные фантазии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году за чертой бедности в Сурском крае находилось 12,1% жителей.
А в Пензенской области сколько?

Гость||

А с чего бы ей не быть быстробеднеющим регионом, если цены на товары растут чуть ли не еженедельно, а зарплаты начинают индексировать, только когда они оказываются ниже МРОТ? Если же з/п на несколько тысяч выше минималки, никто и не подумает ее никогда повышать.

Гость||

Если Пензенская область беднеющий регион откуда такие цены на квартиры при чем в эконом сигменте,кто может объяснить?

Гость||

Объясняю: цены на квартиры стимулируют покупатели из богатых регионов России, скупающие жильё ради вложения излишних денег.

Гость||

Зато мы одними из первых стали принимать беженцев из братской ДНР.Так что злопыхатели пусть изойдутся желчью от зависти.

Гость||

Покупатели из богатейших регионов хотят поселится в беднеющем регионе,что бы скатится в яму нищеты это абсурд!

Гость||

Гость писал(a):

Объясняю: цены на квартиры стимулируют покупатели из богатых регионов России, скупающие жильё ради вложения излишних денег.
А кто потом будет там жить? Беженцы или мигранты?

Гость||

14.58.

Скупают в Пензе для вложения излишних денег?

Ты часом, не риелтор-двоешник??

Все богатенькие московские Буратино кинулись скупать пензенскую недвижимость?

Бред сивой кобылы!

Гость||

Гость писал(a):

Зато мы одними из первых стали принимать беженцев из братской ДНР.
Кто "мы"? Ты чтоль?

Гость||

троллейбусов нет и здесь прокол, убыль населения в 3.5 раза увеличилась,представляете?

Гость||

Гость писал(a):

убыль населения в 3.5 раза увеличилась,представляете?
Меньше народу - больше кислороду. Не вижу ничего плохого для Пензы.

Гость||

и Ванюшка на тюрьме как назло

Гость||

Гость писал(a):

троллейбусов нет и здесь прокол, убыль населения в 3.5 раза увеличилась,представляете?
Троллейбусы есть и работают. Но старые. А куда население убывает? В Сочи?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте