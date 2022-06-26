Ливневку у «Леруа Мерлен» забила скошенная трава

26.06.2022 | 11:45

Пензенским водителям объяснили, почему была затоплена проезжая часть у гипермаркета «Леруа Мерлен». По словам представителя мэрии, все дело в скошенной траве и мусоре, они забили ливневку.

Огромная лужа образовалась во время сильного дождя 16 июня, а также 22-го числа. Автомобилисты пожаловались в соцсетях на то, что в ней тонут машины. Острожные водители выбирали объездной путь, который пролегал по газону и пешеходной зоне.

На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» автолюбители указали: ливневки в том районе не работают.

Им возразил представитель администрации города.

«Сети ливневой канализации в районе магазина «Леруа Мерлен» находятся в рабочем состоянии. Однако из-за обильных осадков происходит интенсивный нанос скошенной травы и мусора с прилегающей территории на решетки дождеприемных колодцев, а также поступление воды превысило объем, принимаемый дождеприемными решетками», - озвучили причину ЧП горожанам.

В свою очередь, горожанка Кристина поинтересовалась у мэрии, исправно ли работают ливневки в других местах города, затапливаемых во время сильного дождя.

«Невозможно было проехать от улицы Володарского до района Север. Город утонул в воде. Опять осадки виноваты?» - задала вопрос пензячка.

Ей ответили, что сети ливневой канализации в этих районах тоже в порядке, специалисты их регулярно обслуживают и промывают согласно графику, а при подтоплении организуют круглосуточную работу.

«Протяженность сетей ливневой канализации Пензы составляет 195 км. По указанному маршруту оборудованы сетями ливневой канализации улица Володарского от улицы Максима Горького до улицы Суворова, улица Суворова от улицы Плеханова до улицы 8 Марта, улица Кулакова, улица Гагарина, улица Аустрина от улицы Литвинова до улицы Совхозной», - перечислил представитель мэрии.

По вопросам неработающих ливневок горожанам посоветовали обращаться в департамент ЖКХ. Писем ждут по адресу departament_gkh@mail.ru.