«МегаФон» воплотит проект цифровизации здравоохранения Узбекистана

25.04.2022 | 17:22

Компания «МегаФон», Digital Holding и ООО IT-Med при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан объединятся для реализации стратегии «Электронное здравоохранение - 2025».

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения подписан в рамках международной промышленной выставке «Иннопром».

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг.

Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», - отметил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур.

«Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациентоориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», - высказался директор IT-Med Артур Хакимов.

Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Стороны намерены разработать решения для телемедицинских консультаций, запустить платформу электронных рецептов, а также развивать информационные системы, которые позволят упростить управление средствами фонда медстрахования и контролировать качество оказываемых услуг.

Пациентов медицинских учреждений переведут на электронные медицинские карты, разработают для них удобные сервисы онлайн-записи к врачам и систему информирования о результатах лабораторных исследований через СМС и e-mail.

В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио- и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным СМС-оповещением врачей.