В Пензе эвакуированные жители Донбасса отметили Пасху

24.04.2022 | 12:43

Для жителей Донбасса Пасха, как и День Победы, - праздник со слезами на глазах, отметила Елена Тверезая.

Эвакуированная в Пензу уроженка Донецкой народной республики рассказала о бесчинствах Вооруженных сил Украины в священные для каждого русского человека даты.

«Обстреливаются церкви, обстреливаются кладбища, там, где люди собираются. Они не скрывают этого, выкладывают в Сеть. Самые жуткие обстрелы, наверное, в праздники: на Пасху и 9 Мая», - перечислила Елена.

В гостинице «Ласточка», в которой располагается один из пунктов временного пребывания, для бежавших из-под обстрелов граждан накрыли праздничный стол. На нем - крашеные яйца, куличи, пасха.

«Естественно, у них душа болит о своих родных и близких, которые остались там. Здесь пензенская земля их встретила очень доброжелательно, тепло. Мы хотим сегодня для них акцию провести, которая называется «Святая Пасха», - сообщила глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

На мероприятие пригласили настоятеля Введенской церкви. Так вышло, что протоиерей Святослав Рудый является выпускником Киевской семинарии.

«Мы должны каяться в своих поступках. Все, весь мир. Иного выхода я не вижу. Но мы молимся, верим и надеемся. Я знаю, что победа будет за нами», - отметил Святослав Рудый.

Окропив святой водой пасхальные угощения и помолившись вместе с собравшимися за здоровье и благополучие тех, кто сейчас сражается за независимость Донбасса, настоятель пензенского храма раздал иконки: женщинам - с образом Веры, Надежды и Любови, мужчинам - с ликом Александра Невского.