Сетевое издание|18+|Суббота|23 апр 2022|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензячка назвала варварством вырубку зеленой изгороди на кладбище

Печать
Telegram

В субботу, 23 апреля, жительница Пензы по имени Екатерина поделилась с редакцией портала «ПензаИнформ» мнением о вырубке зеленых насаждений у Митрофаньевского кладбища на улице Водопьянова.

«Я живу рядом и часто прохожу мимо. По периметру кладбища всегда росли деревья и кусты, придающие этому кусочку старой Пензы особое очарование - за зеленой оградой виднелись кресты и надгробья, навевая лирическое настроение», - поделилась женщина.

Но несколько дней назад всю поросль вырубили под корень.

«Вдоль добротного забора из металлических прутьев из земли торчат пеньки, а за ними теперь видны не только ухоженные захоронения, но и могилы, находящиеся в ужасающем состоянии - с поваленными крестами, покореженными заржавевшими цветниками, обвалившимися памятниками», - рассказала пензячка.

Свои слова она подкрепила фотографиями, на которых запечатлены пеньки, оголившая ограда кладбища, груды сваленных стволов и веток.

Кроме того, тяжелая техника, подъезжая к забору, не только глубоко взрыла газон, но и разворотила асфальт.

Екатерина считает варварством то, что поросль не прочистили, не убрали лишние побеги, а уничтожили.

«И не надо называть подобные действия благоустройством - это антиблагоустройство. Теперь любой, кто проходит мимо, видит не зеленый уголок, скрывающий последний приют тысяч наших земляков, а вызывающий неприязнь пейзаж», - считает Екатерина.

Екатерина предположила, что за этими действиями последует другой шаг - выделение бюджетных денег на новое ограждение.

«Это же так «логично» - сначала извести под корень живую изгородь, а потом потратить средства на возведение какого-нибудь глухого забора под предлогом того же благоустройства», - считает возмущенная пензячка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Вандализм вышел на новый уровень.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за зеленой оградой виднелись кресты и надгробья, навевая лирическое настроение», - поделилась женщина.
Крутая "лирика" у женчины...

Гость||

Паночка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

живую изгородь,
Это помойка была,а не живая изгородь. В городе живёшь...

Гость||

Панночка, неуч!

Гость||

Гость писал(a):

Это помойка была,а не живая изгородь. В городе живёшь...
Бомжик? Главный по помойкам?

Гость||

Заставь дурачьё благоустраивать-оно все угробит налысо, тьфу! И так везде и во всем!

Гость||

ПАННОЧКА?

Гость||

Пан Спортсмен!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте