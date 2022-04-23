Пензячка назвала варварством вырубку зеленой изгороди на кладбище

23.04.2022 | 13:46

В субботу, 23 апреля, жительница Пензы по имени Екатерина поделилась с редакцией портала «ПензаИнформ» мнением о вырубке зеленых насаждений у Митрофаньевского кладбища на улице Водопьянова.

«Я живу рядом и часто прохожу мимо. По периметру кладбища всегда росли деревья и кусты, придающие этому кусочку старой Пензы особое очарование - за зеленой оградой виднелись кресты и надгробья, навевая лирическое настроение», - поделилась женщина.

Но несколько дней назад всю поросль вырубили под корень.

«Вдоль добротного забора из металлических прутьев из земли торчат пеньки, а за ними теперь видны не только ухоженные захоронения, но и могилы, находящиеся в ужасающем состоянии - с поваленными крестами, покореженными заржавевшими цветниками, обвалившимися памятниками», - рассказала пензячка.

Свои слова она подкрепила фотографиями, на которых запечатлены пеньки, оголившая ограда кладбища, груды сваленных стволов и веток.

Кроме того, тяжелая техника, подъезжая к забору, не только глубоко взрыла газон, но и разворотила асфальт.

Екатерина считает варварством то, что поросль не прочистили, не убрали лишние побеги, а уничтожили.

«И не надо называть подобные действия благоустройством - это антиблагоустройство. Теперь любой, кто проходит мимо, видит не зеленый уголок, скрывающий последний приют тысяч наших земляков, а вызывающий неприязнь пейзаж», - считает Екатерина.

Екатерина предположила, что за этими действиями последует другой шаг - выделение бюджетных денег на новое ограждение.

«Это же так «логично» - сначала извести под корень живую изгородь, а потом потратить средства на возведение какого-нибудь глухого забора под предлогом того же благоустройства», - считает возмущенная пензячка.