Пензенцам рассказали, как выбрать хорошее мясо для шашлыка

22.04.2022 | 13:34

О том, каким должны быть мясо и маринад, чтобы шашлык получился сочным и безопасным для здоровья, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Прежде всего, стоит помнить: приобретать мясо следует лишь в магазине или на рынке, где его качество контролируется. Мясо с рук, с машин, из мест несанкционированной торговли может таить серьезную опасность. Как правило, документы о его происхождении у продавцов отсутствуют. А значит, есть риск купить мясо больного или даже павшего животного и заразиться сальмонеллезом, бруцеллезом, паразитными заболеваниями.

Чтобы определить свежесть мяса, нужно надавить на него подушечкой пальца. Если поверхность быстро принимает прежнюю форму, значит, продукция свежая. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон и после надавливания не принимает первоначальную форму.

На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Если сделать небольшой надрез и надавить, то из него должен пойти прозрачный алый сок. У несвежего мяса сок мутный, а поверхность может быть как вообще сухой, так и чрезмерно влажной и очень липкой.

Запах должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. Если аромат имеет неприятные нотки, можно сделать вывод, что мясо подпорчено.

Цвет мяса в зависимости от возраста животного может быть от светло-красного до темно-бордового. Темные прожилки на поверхности неопасны, а вот обширные пятна говорят о том, что продукт находился более 24 часов при комнатной температуре. И уж тем более мясо не должно иметь зеленоватый оттенок, как бы продавцы ни уверяли, что он появляется в результате окисления под воздействием кислорода.

Жир может быть как совсем светлым, так и темным, это нормально. Но ярко-желтый или бурый цвет свидетельствует о возможной болезни животного.

Что касается маринада, то следует помнить, что заправка на основе молочнокислых продуктов портится быстрее, чем из овощей и лимонного сока.

Мясо для шашлыка лучше нарезать поперек волокон и крупными кусками, жарить до полной готовности, но не менее 5-7 минут. Готовность блюда можно определить по прозрачному соку, выделяющемуся при надрезе, и равномерной окраске внутри. У готового куриного шашлыка косточка должна стать серой, сухожилия равномерного белого цвета.

«Не забывайте, что шашлык - это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении», - напомнили в Роспотребнадзоре.