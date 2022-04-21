С «Авито Работа» теперь можно получать зарплату каждый день

21.04.2022 | 17:23

Онлайн-платформа «Авито Работа» в партнерстве с финтех-компанией «Деньги Вперед» запускают сервис частых выплат - новый формат выплаты заработанных денег.

В его основе лежит принцип, что каждый сотрудник имеет возможность получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня выдачи зарплаты или аванса.

«Авито Работа» стала первой среди платформ по поиску вакансий и персонала, реализовавшей подобный сервис.

Работодатели могут подключить сервис в личном кабинете на «Авито». После подключения вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты».

При этом компании не несут никаких издержек: сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию. Функция доступна для клиентов, у которых размещено более пяти вакансий на платформе. Перечень компаний будет расширяться.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой «Деньги Вперед» даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности.

А компаниям - дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», - подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на «Авито» и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. При этом сотрудник получает доступ к своим фактически заработанным средствам, а не берет кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии на своей работе.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов вакансий. Мы в «Деньги Вперед» стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 году превышавшая 35% дохода россиян. Мы рады, что вместе с «Авито Работа» сможем облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний», - отметил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.