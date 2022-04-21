Сетевое издание|18+|Четверг|21 апр 2022|17:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

С «Авито Работа» теперь можно получать зарплату каждый день

Печать
Telegram

Онлайн-платформа «Авито Работа» в партнерстве с финтех-компанией «Деньги Вперед» запускают сервис частых выплат - новый формат выплаты заработанных денег.

В его основе лежит принцип, что каждый сотрудник имеет возможность получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня выдачи зарплаты или аванса.

«Авито Работа» стала первой среди платформ по поиску вакансий и персонала, реализовавшей подобный сервис.

Работодатели могут подключить сервис в личном кабинете на «Авито». После подключения вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты».

При этом компании не несут никаких издержек: сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию. Функция доступна для клиентов, у которых размещено более пяти вакансий на платформе. Перечень компаний будет расширяться.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой «Деньги Вперед» даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности.

А компаниям - дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», - подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на «Авито» и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. При этом сотрудник получает доступ к своим фактически заработанным средствам, а не берет кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии на своей работе.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов вакансий. Мы в «Деньги Вперед» стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 году превышавшая 35% дохода россиян. Мы рады, что вместе с «Авито Работа» сможем облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний», - отметил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте