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Общество

Пензенцам рассказали, кому положен билет на поезд за полцены

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Со среды, 20 апреля, в Пензенской области для льготников устанавливается 50%-я скидка на проезд в поездах пригородного сообщения в пределах региона по месячным абонементным билетам выходного дня.

Оформить билет выходного дня можно в пригородных билетных кассах станций Пенза-I и Арбеково при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорт и т. п.) и льготный статус гражданина (пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда и др.).

В перечень льготников входят:

- Ветераны труда, ветераны военной службы, пенсионеры в возрасте от 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);

- труженики тыла,

- реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- члены семей умерших Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

- женщины, награжденные медалью «Материнская доблесть» I и II степени при наличии совместно проживающих с ними одного или нескольких несовершеннолетних детей.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, льгота будет действовать по 30 октября.

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