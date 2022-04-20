Маленькая война: пензячку возмутил капремонт на Кулибина

20.04.2022 | 20:13

Капитальный ремонт как маленькая война, говорят жители 3-го дома на улице Кулибина, которые ждут возвращения бригады рабочих. Те начали менять коммуникации, для чего вскрыли полы. И исчезли.

«Так и ходим. В стене дыра была, моя соседка воевала с ними - они все-таки заделали», - рассказала жительница дома № 3 на ул. Кулибина Надежда Башкирова.

Она продемонстрировала, в каких условиях живет в своей квартире.

«Разруха полная! Сюда не наступай, сюда не наступай», - пожаловалась Надежда Башкирова.

Тщательно выбирать место для шага нужно, чтобы не раздавить пластиковые трубы. Рабочие накрыли их деревяшками, не защитив специальным коробом. Вызывает вопросы и ремонт в ванной комнате.

«Заглушка на трубе подтекала, они мне ее на целлофан закрутили: «Может, так и оставим? Целлофан обрежем?» Это называется капремонт? Это называется безобразие!» - возмутилась горожанка.

По ее словам, хорошо, что унитаз возвратили на место, правда не закрепив его. До этого несколько дней она ходила в ведро, выливала нечистоты во дворе.

Когда бригада вернется в дом, неясно. По данным женщины, организация, которая выиграла тендер, набрала большое количество объектов, в итоге не может полноценно заниматься всеми сразу. Рабочие кочуют с одного на другой.