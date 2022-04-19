Общежитие колледжа в Белинском не ремонтировали почти 50 лет

19.04.2022 | 09:43

Здание общежития многопрофильного колледжа на улице Ленина в Белинском не видело капитального ремонта почти 50 лет. Об удручающем состоянии постройки один из студентов, Егор О., рассказал в комментариях на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«В нашем общежитии нет условий для проживания, окна все деревянные, дырявые, ветер, как на улице, мало того - многие комнаты с отвисшими обоями с плесенью!!! Туалеты вообще никак не закрываются и отделяются маленькими небольшими стеночками... При входе в туалет нужно постучать в дверь и убедиться, что там никого нет, если же оттуда послышался голос «Занято», то дожидаемся очереди, радует одно, что туалеты девушек и ребят разные.

Ребята и девушки живут на одном этаже, который не отделяется стенкой! В душ записываемся каждый по времени, многие время не соблюдают, можно остаться грязным. Душ общий, для ребят и девушек, хорошо, что он хоть закрывается!!!»

Молодому человеку ответил представитель регионального правительства.

«Да, действительно, здание общежития колледжа требует ремонта, так как со времени ввода в эксплуатацию (1974 год) капитальный ремонт не проводился. Администрация колледжа ежегодно проводит косметический ремонт общежития», - говорится в сообщении.

Поясняется, что уже изготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы, капремонт обойдется в 12 млн рублей. Министерство образования Пензенской области подготовило необходимый пакет документов для его проведения. Однако приступить к делу можно будет только при выделении бюджетных ассигнований. Когда средства поступят, не уточняется.