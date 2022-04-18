В салонах «МегаФона» можно будет купить восстановленные смартфоны

18.04.2022 | 12:19

Компания «МегаФон» решила расширить свое присутствие в сегменте восстановленной техники. Помимо уже действующей программы trade-in, благодаря которой пользователи получали скидку на новый гаджет в обмен на старый, в салонах оператора появится такая услуга, как прямой выкуп техники.

Сейчас восстановленные смартфоны можно приобрести в интернет-магазине «МегаФона», на них имеется гарантия, а стоимость устройств до 60% ниже, чем новых. Такие телефоны проходят полноценный предпродажный сервис, включающий диагностику, тестирование и замену компонентов (при необходимости).

Пока восстановленные смартфоны в салонах оператора представлены в Москве и области. Клиентам доступны более 200 моделей брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. При этом покупатель может вернуть устройство по гарантии или рассчитывать на замену в случае неисправности.

Модель по продаже восстановленных телефонов используется во многих странах мира и хорошо зарекомендовала себя. В данном сегменте рынка находятся гиганты онлайн-торговли и производители.

«Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей. Новый формат продаж позволит нам удовлетворить спрос той категории клиентов, которая хочет пользоваться самыми современными гаджетами, но при этом не готова переплачивать», - отметил директор по продажам компании «МегаФон» Давид Борзилов.

Смартфоны поставляет дочерняя компания «МегаФон Ритейла» Smart Bazar. В сегменте восстановленной цифровой техники она работает более двух лет и предоставляет клиентам полный цикл услуг, от выкупа, восстановления и обеспечения гарантийного обслуживания гаджета до его продажи.

Smart Bazar передаются лучшие устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях «МегаФона» и «Связного». Значительная их часть - витринные образцы или новые гаджеты, которые нельзя продать из-за небольшого дефекта упаковки.

«Восстановленный смартфон практически ничем не отличается от нового, каждое устройство мы проверяем по 55 уникальным параметрам, чтобы предоставить клиентам только самый лучший товар. Появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для покупателя», - прокомментировал генеральный директор Smart Bazar Александр Ельчин.

До конца апреля в салонах «МегаФона» появится новая услуга: клиенты смогут сдать свой смартфон и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту. Сервис дает гарантию безопасности, позволяет сэкономить время и деньги на продвижение рекламного предложения в онлайн-сервисах. Чтобы сдать гаджет, достаточно просто показать паспорт.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Оператор объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами «МегаФона» в России пользуется 74,4 млн клиентов.