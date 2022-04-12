В Пензенской области стало меньше призывников-уклонистов

12.04.2022 | 19:48

Число уклонистов от призыва в армию в 2022 году не выросло, несмотря на сложившуюся военно-политическую обстановку в мире. Наоборот, молодых людей, пытающихся избежать срочной службы, стало меньше - такие данные привели во время специальной пресс-конференции, организованной в областном сборном пункте. Военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что этой весной отдавать долг Родине отправятся более 1 250 пензенцев.

«Особую обеспокоенность проявляют родители призывников: будут ли привлекаться к боевым действиям проходящие военную службу по призыву. Президентом Российской Федерации отдано распоряжение, что ни один военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, не будет направлен в районы боевых действий», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«В области созданы 31 комиссия в муниципальных образованиях и призывная комиссия Пензенской области. Наши призывники в соответствии с планом комплектования будут проходить службу во всех военных округах, видах и родах войск, в войсках национальной гвардии», - пояснил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

С 15 апреля заработает телефон горячей линии 67-82-34. По этому номеру призывники и их родители смогут получить всю интересующую информацию, в частности, задать вопросы касаемо отсрочки - по здоровью, семейным обстоятельствам или из-за учебы.

На пресс-конференции зашла речь и о профессиональной карьере.

«На военную службу по контракту имеют право поступить граждане как прошедшие службу по призыву, так и не проходящие, имеющие «годный по состоянию здоровья», а также «годный с незначительными ограничениями», - рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Пензы Виталий Челпаченко.

Весенний призыв также будет проходить с учетом эпидемиологической обстановки: средства индивидуальной защиты, термометрия, тестирование на коронавирусную инфекцию.

На встрече с журналистами подвели итоги осенней кампании по комплектованию рядов вооруженных сил страны. Регион полностью выполнил установленный норматив по количеству новобранцев. Нарушений законодательных и других правовых актов допущено не было.