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Общество

В Пензенской области стало меньше призывников-уклонистов

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Число уклонистов от призыва в армию в 2022 году не выросло, несмотря на сложившуюся военно-политическую обстановку в мире. Наоборот, молодых людей, пытающихся избежать срочной службы, стало меньше - такие данные привели во время специальной пресс-конференции, организованной в областном сборном пункте. Военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что этой весной отдавать долг Родине отправятся более 1 250 пензенцев.

«Особую обеспокоенность проявляют родители призывников: будут ли привлекаться к боевым действиям проходящие военную службу по призыву. Президентом Российской Федерации отдано распоряжение, что ни один военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, не будет направлен в районы боевых действий», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«В области созданы 31 комиссия в муниципальных образованиях и призывная комиссия Пензенской области. Наши призывники в соответствии с планом комплектования будут проходить службу во всех военных округах, видах и родах войск, в войсках национальной гвардии», - пояснил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

С 15 апреля заработает телефон горячей линии 67-82-34. По этому номеру призывники и их родители смогут получить всю интересующую информацию, в частности, задать вопросы касаемо отсрочки - по здоровью, семейным обстоятельствам или из-за учебы.

На пресс-конференции зашла речь и о профессиональной карьере.

«На военную службу по контракту имеют право поступить граждане как прошедшие службу по призыву, так и не проходящие, имеющие «годный по состоянию здоровья», а также «годный с незначительными ограничениями», - рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Пензы Виталий Челпаченко.

Весенний призыв также будет проходить с учетом эпидемиологической обстановки: средства индивидуальной защиты, термометрия, тестирование на коронавирусную инфекцию.

На встрече с журналистами подвели итоги осенней кампании по комплектованию рядов вооруженных сил страны. Регион полностью выполнил установленный норматив по количеству новобранцев. Нарушений законодательных и других правовых актов допущено не было.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Это фейк?

Гость||

Что за дикость в трусах разгуливать там? Вот зачем к окулисту в трусах?

Гость||

Гость писал(а):

> Это фейк?

Нет

Гость||

Все в украину собрались?

Гость||

Почему по рентгену из Медиклиник плоскостопие 3 степени, а по направлению из военкомата в бесплатную поликлинику плоскостопия нет? Хотя за год до получения приписного 3 степень была и в бесплатной поликлинике...

Гость||

Мне 50 лет с удовольствием послужил бы, но не берут

Гость||

Кому-кому,а этим не верю вообще и никогда.

Гость||

Кто из детей и внуков местной едрисни станет под ружье в этот призыв? Чьи талантливые детки бегают сейчас в трусах по врачам на комиссии? Кого из них эти суровые пропитые рожи отправят отдавать священный долг?

Гость||

Гость писал(a):

Почему по рентгену из Медиклиник плоскостопие 3 степени, а по направлению из военкомата в бесплатную поликлинику плоскостопия нет? Хотя за год до получения приписного 3 степень была и в бесплатной поликлинике...
Повтори рентген диагностику плоскостопия на платной основе в других государственных учреждениях здравоохранения.

Гость||

Гость писал(a):

Чьи талантливые детки бегают сейчас в трусах по врачам на комиссии?
Я вообще не понимаю почему призывники в одних трусах гуляют по военкомату и почему после медкомиссии они это всё равно продолжают это делать.

Гость||

Вот они,будующие губернаторы.

Имя: Гость
Комментарий:

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