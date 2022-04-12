Пензенскому здравоохранению выделили почти 400 млн

12.04.2022 | 08:02

Система здравоохранения Пензенской области получит поддержку. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали в понедельник, 11 апреля.

«Прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, 74 российским регионам дополнительно выделили более 35,1 млрд руб. из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», - подчеркнул Мишустин на встрече с вице-премьерами 11 апреля.

Сумма финансирования для Пензенской области составит 394 млн 27 тыс. 100 руб. Средства будут направлены ТФОМС, после чего их получат медицинские учреждения.