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Общество

Пензенскому здравоохранению выделили почти 400 млн

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Система здравоохранения Пензенской области получит поддержку. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали в понедельник, 11 апреля.

«Прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, 74 российским регионам дополнительно выделили более 35,1 млрд руб. из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», - подчеркнул Мишустин на встрече с вице-премьерами 11 апреля.

Сумма финансирования для Пензенской области составит 394 млн 27 тыс. 100 руб. Средства будут направлены ТФОМС, после чего их получат медицинские учреждения.

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Гость||

Вот оно ради чего,Омикрон ,стелс,х..нелс на очереди

Гость||

ну будет где разгуляться

Имя: Гость
Комментарий:

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