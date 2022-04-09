В Пензе жителям Песков рассказали, как действовать при наводнении

09.04.2022 | 14:59

В субботу, 9 апреля, жителям острова Пески рассказали, как действовать при угрозе наводнения.

Рейд по частному сектору провела комиссия из представителей администрации Ленинского района, пожарно-спасательной части № 1, Управления по делам ГОЧС г. Пензы.

Обход прошел по улицам Староречной, Пески, Бурденко, Лебедевской, Серафимовича, Тельмана, Моршанской. Жителей и предупреждали устно, и раздавали памятки, что делать, если вода начнет подступать к порогам домов.

Перед тем как покинуть дома, необходимо отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печи, закрепить все способные плавать предметы, находящиеся вне зданий, или убрать их в подсобные помещения. Окна и двери нужно закрыть, а при возможности - и забить снаружи досками.

Если есть время, понадобится перенести вещи на верхние этажи и чердаки или поместить на подставки.

При эвакуации с собой берут документы, деньги и ценности, а также аптечку, комплект верхней одежды и обуви, теплое белье, туалетные принадлежности, запас продуктов на несколько дней.

«По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется размещение в местах временного проживания», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.