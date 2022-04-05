Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране

05.04.2022 | 17:45

Массовая платформа для коммерции в России Авито продолжает успешно работать. Запущена новая масштабная рекламная кампания, охватывающая всю страну от Калининграда до Владивостока. В ней задействованы различные медиа-каналы: ТВ, наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевый креатив.

Также создан видеоролик с рассказом про основные возможности Авито. Он напоминает как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, что, несмотря на меняющийся контекст и экономику, Авито ждет всех, кому может быть полезен.

Помимо ТВ и диджитал, ролик можно увидеть на наружной рекламе более чем на 300 поверхностях в Москве и более чем на 200 поверхностях в Санкт-Петербурге (DOOH, включая медиафасады и сити-форматы). В общей сложности ролик будет показан 150 млн раз. Кампания на национальном ТВ общим объемом в 855 минут охватит более 78% аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет.

«Для меня это даже не рекламная кампания, а возможность сказать десяткам миллионов наших пользователей, что они могут быть уверены в Авито. Особенно сейчас, когда уверенность в чем-то хорошем нам всем так нужна. Авито здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложений на нашей платформе не было еще никогда. Мы видим возможность помочь бизнесу найти новые каналы продаж, людям - купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда Авито - помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше. Мы стараемся», - говорит коммерческий директор Авито Игорь Макаров.

Кампания направлена в поддержку пяти бизнес-вертикалей: товары, услуги, работа, авто и недвижимость. C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика зрителям напоминают, что платформа позволяет решать важные задачи. Вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.

В марте 2022 года приложение Авито стало самым скачиваемым в России в категории Shopping. Количество активных объявлений на Авито сегодня - более 94 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на Авито совершается 9 сделок, 40% составил рост заказов в «Авито Доставке» с начала марта.