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Общество

Пензенцам пояснили, что происходит с электронной записью в лагеря

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В понедельник, 4 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с утра начали звонить родители школьников с жалобами на то, что не могут записать своих детей в загородный лагерь.

«Сайт лето58 не работает, записи нет! Опять будут махинации и наши дети не попадут на отдых!» - возмутилась одна из позвонивших женщин, не пожелав представиться.

В городском комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике корреспонденту портала рассказали, что в этом году спрос на путевки в оздоровительные загородные лагеря повышенный, поскольку у родителей нет возможности вывозить детей за границу. В 9:00, когда стартовала запись, единовременно ей попытались воспользоваться 6 тысяч человек.

«Ни одна программа не сможет обработать такое количество запросов сразу, поэтому она ставит людей в очередь на обработку. Но если человек обновляет страницу, то он опять попадает в конец очереди. Те, кто нажал один раз и дождался отклика, удачно записался», - пояснили в спорткомитете.

Пензенцам посоветовали не обновлять страницу, а набраться терпения и ждать своей очереди на запись.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Как же вас дурачков имеют и лапшу навешивают.ахахах

Гость||

все нормально работает, я ребенка поставил на очередь в 9:16, просто сайт не сразу загружается, нужно подождать 3 минуты, и всё загрузится, а не паниковать, что не работает)))))

Гость||

правильно, если психуешь, то ничего никогда и не получится...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сайт лето58 не работает, записи нет! Опять будут махинации и наши дети не попадут на отдых!» - возмутилась одна из позвонивших женщин, не пожелав представиться.
пустырничку попейте лучше))

Гость||

Каждый год тормозит, давно пора привыкнуть уже. В итоге в течении 10-15 мин все сработало. Что сразу жаловаться то?

Гость||

А вот и неправильно комментируют в спорткомитете. Обновлять никак не получалось, т.к. страница висела в режиме ожидания/загрузки . Просто не на что было нажимать для обновления(не было стрелочки обновления). А потом просто выкидывало на главную страницу.

Я в первый раз зашла в 9:01, ввела все данные и начало долго-долго грузиться, потом выкинуло с ошибкой. И так несколько раз. После 10 мин все-таки записали (далеко уже от начала очереди).

Гость||

Согласна с жалобами! пыталась записать с 9-00, сайт не грузился и не обновлялся! Зашла только в 9-20!!! Только к тому времени в очереди было больше 1000 человек!!! Это безобразие!!! Теперь рассчитывать на путевку не приходится!

Гость||

каждый год одно и то же. до 9:00 сайт отключают, включается в 9:00 и все ломятся побыстрее зайти. В результате сайт подвисает и долго загружается. Все как обычно. Правильно говорят - нужно просто набраться терпения

Имя: Гость
Комментарий:

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