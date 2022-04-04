Пензенцам пояснили, что происходит с электронной записью в лагеря

04.04.2022 | 10:19

В понедельник, 4 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с утра начали звонить родители школьников с жалобами на то, что не могут записать своих детей в загородный лагерь.

«Сайт лето58 не работает, записи нет! Опять будут махинации и наши дети не попадут на отдых!» - возмутилась одна из позвонивших женщин, не пожелав представиться.

В городском комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике корреспонденту портала рассказали, что в этом году спрос на путевки в оздоровительные загородные лагеря повышенный, поскольку у родителей нет возможности вывозить детей за границу. В 9:00, когда стартовала запись, единовременно ей попытались воспользоваться 6 тысяч человек.

«Ни одна программа не сможет обработать такое количество запросов сразу, поэтому она ставит людей в очередь на обработку. Но если человек обновляет страницу, то он опять попадает в конец очереди. Те, кто нажал один раз и дождался отклика, удачно записался», - пояснили в спорткомитете.

Пензенцам посоветовали не обновлять страницу, а набраться терпения и ждать своей очереди на запись.