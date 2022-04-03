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Общество

Коронавирус в Пензенской области: итоги марта

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В марте в Пензенской области наблюдалось снижение суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если 1-го числа зафиксировали 1 681 случай, то 31-го - 279.

Показатели вернулись к тем, что фиксировали в конце января, когда пятая волна только начиналась.

Всего за март в регионе выявили 22 599 случаев заражения COVID-19. Это в два раза меньше, чем в феврале (46 196).

За месяц медики выписали 59 348 пациентов (10 158 - в феврале) и зарегистрировали 334 смерти от коронавирусной пневмонии (350).

30 марта главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин предупредил о возможности очередной волны инфекции, которая ждет регион в скором времени.

«История с ковидом не завершается. В мае, скорее всего, будет еще одна волна, так как в Китае выявлен штамм «стелс». Но, скорее всего, она тоже будет с нетяжелыми формами поражения», - спрогнозировал он.

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