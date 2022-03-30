Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|11:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сергей Рыбалкин рассказал о возможности новой волны COVID-19

Печать
Telegram

По состоянию на среду, 30 марта, в Пензенском областном клиническом центре специализировнных видов медицинской помощи (больнице КИМ) на ковидных койках проходят лечение 350 человек, 26 находятся в реанимации. Всего же в КИМе 451 пациент, в том числе с дерматологическими заболеваниями, менингитом, СПИДом, инфекциями неясной нозологии и другие.

Об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Сергей Рыбалкин.

«Для лечения больных COVID-19 развернуто 390 коек, поэтому есть еще запас. Если сегодня будет выписка и поступление, то мы не перебираем. Хотя в перспективе планируется перевести на плановую помощь больницу № 4», - добавил он.

Сергей Рыбалкин уточнил, что коронавирусную инфекцию показывают порядка 20% первичных результатов, поступающих в лабораторию КИМа.

«История с ковидом не завершается. В мае, скорее всего, будет еще одна волна, так как в Китае выявлен штамм «стелс». Но, скорее всего, она тоже будет с нетяжелыми формами поражения», - спрогнозировал главврач ситуацию на ближайшее будущее.

По мнению Рыбалкина, вероятно, коронавирусная инфекция войдет в разряд сезонных заболеваний, так же как грипп и ОРВИ.

«Появление легких форм говорит о том, что COVID-19 уходит с театра военных действий. Но в перспективе никто не отрицает возможности появления других инфекций», - завершил Сергей Рыбалкин тему.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Появление легких форм говорит о том, что COVID-19 уходит с театра военных действий.
Во чешит

Гость||

Шли бы эти ковидобесы уже подальше, без них проблем хватает. Сколько народу угробили в больницах, пусть радуются, что все на украину переключились, а то сейчас был бы трибунал для голиковой и ее банды.

Гость||

Перестаньте платить ковидную доплату и КОВИД завтра же закончится!!!

Гость||

Гость писал(a):

Шли бы эти ковидобесы уже подальше, без них проблем хватает. Сколько народу угробили в больницах, пусть радуются, что все на украину переключились, а то сейчас был бы трибунал для голиковой и ее банды.
Ковидобес - ты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

инфекциями неясной нозологии
Т.е. в КИМе с неизвестными инфекциями?

Гость||

Медики не дадут ему закончится, когда такие КОВИДНЫЕ ДОПЛАТЫ В СТАЦИОНАРЕ: медсестра -53216-00, врач около 100 тыс!!!!! и полюс еще заработная плата само сабой!!!Разве им выгодно что он закончился

Гость||

Шо опять??????????? спецоперация что ли закнчивается?

Гость||

Сколько людей умирает от других болезней, а у них ковид.

Гость||

серега умница все знает вот только кто это ему все сказал

Гость||

прогноз по зарплате бы еще сказал какая у его и бывает ли он в палатах и как поток распределяется

Гость||

Рыбалкин, нахер иди. Гнида!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте