Сергей Рыбалкин рассказал о возможности новой волны COVID-19

30.03.2022 | 10:04

По состоянию на среду, 30 марта, в Пензенском областном клиническом центре специализировнных видов медицинской помощи (больнице КИМ) на ковидных койках проходят лечение 350 человек, 26 находятся в реанимации. Всего же в КИМе 451 пациент, в том числе с дерматологическими заболеваниями, менингитом, СПИДом, инфекциями неясной нозологии и другие.

Об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Сергей Рыбалкин.

«Для лечения больных COVID-19 развернуто 390 коек, поэтому есть еще запас. Если сегодня будет выписка и поступление, то мы не перебираем. Хотя в перспективе планируется перевести на плановую помощь больницу № 4», - добавил он.

Сергей Рыбалкин уточнил, что коронавирусную инфекцию показывают порядка 20% первичных результатов, поступающих в лабораторию КИМа.

«История с ковидом не завершается. В мае, скорее всего, будет еще одна волна, так как в Китае выявлен штамм «стелс». Но, скорее всего, она тоже будет с нетяжелыми формами поражения», - спрогнозировал главврач ситуацию на ближайшее будущее.

По мнению Рыбалкина, вероятно, коронавирусная инфекция войдет в разряд сезонных заболеваний, так же как грипп и ОРВИ.

«Появление легких форм говорит о том, что COVID-19 уходит с театра военных действий. Но в перспективе никто не отрицает возможности появления других инфекций», - завершил Сергей Рыбалкин тему.