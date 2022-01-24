Омикрон: в Пензенской области разработали «мобилизационный» план

24.01.2022 | 16:42

В Пензенской области подготовили «мобилизационный» план по перепрофилированию медицинских организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного звена для лечения ковидных больных с учетом распространения нового штамма «омикрон».

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании оперативной рабочей группы под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в режиме видео-конференц-связи в понедельник, 24 января.

По словам главы региона, по плану в области может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений и еще 500 - при необходимости.

Мельниченко уточнил, что для больниц закуплено 738 кислородных концентраторов, 4 аппарата для плазмафереза, работают 6 кислородных станций. Есть запас лекарств для лечения около 50 000 пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

«За период 2020-2021 годов на закупку медикаментов для коронавирусных больных, которые лечатся на дому, из федерального и регионального бюджетов направлено почти 389 млн рублей. Поставка лекарственных препаратов осуществлена в 100%-м объеме от заключенных контрактов. Обеспечено лекарствами 101 326 пациентов», - проинформировала пресс-служба областного правительства.