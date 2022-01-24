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Общество

Омикрон: в Пензенской области разработали «мобилизационный» план

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В Пензенской области подготовили «мобилизационный» план по перепрофилированию медицинских организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного звена для лечения ковидных больных с учетом распространения нового штамма «омикрон».

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании оперативной рабочей группы под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в режиме видео-конференц-связи в понедельник, 24 января.

По словам главы региона, по плану в области может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений и еще 500 - при необходимости.

Мельниченко уточнил, что для больниц закуплено 738 кислородных концентраторов, 4 аппарата для плазмафереза, работают 6 кислородных станций. Есть запас лекарств для лечения около 50 000 пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

«За период 2020-2021 годов на закупку медикаментов для коронавирусных больных, которые лечатся на дому, из федерального и регионального бюджетов направлено почти 389 млн рублей. Поставка лекарственных препаратов осуществлена в 100%-м объеме от заключенных контрактов. Обеспечено лекарствами 101 326 пациентов», - проинформировала пресс-служба областного правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Губернатор, дети болеют, на карантины закрывают целыми классами. Порог в 30% в каждой школе завышен. Чего ждете? НЕ ВАШИ ДЕТИ - ПУСТЬ БОЛЕЮТ?

Гость||

Как справиться с соплями? Очень сложная задача.

Гость||

А от шмурафона когда все разработают?

Гость||

Шмурафон надвигается!

Гость||

Нужно незамедлительно сделать сто-500 статей про шмурафон.

Гость||

Нужно срочно что-то запретить, иначе шмурафон.

Гость||

И налог ввести на шмурафон - обязательно.

Гость||

И всем обязательно носить маски оранжевого цвета, на макушках. Иначе штраф за шмурафон.

Гость||

Вся наша жизнь,это один мобилизационный план.

Гость||

Ух ты план у них есть план. Ой закуплено ой поставлено ой осуществлено

penzainform.ru писал(a):

«За период 2020-2021 годов на закупку медикаментов для коронавирусных больных, которые лечатся на дому, из федерального и регионального бюджетов направлено почти 389 млн рублей. Поставка лекарственных препаратов осуществлена в 100%-м объеме от заключенных контрактов. Обеспечено лекарствами 101 326 пациентов», - проинформировала пресс-служба областного правительства.
Да уж я 5 дней ждал дома осуществление поставок лекарств принесли но они мне уже были не нужны.

Гость||

А если хочешь подойти к маршрутке ближе чем на 3 метра, то обязан пить чайный гриб в течение 3 недель. Иначе шмурафон.

Гость||

Зато как зимние забавы гульнули, ух красота. И стар и млад. Кто за это ответит?

Гость||

Начинайте сейчас готовиться к шмурафону. А я вам еще пока какую-нибудь дичь придумаю.

Гость||

А летучие отряды как будут задействованы?

Гость||

Власти устранились от выявления больных ковидлой шастающих по городу и распространяющих вирус. Но власти выявляют безмасочников и наказывают их но при этом им без разницы больной ковидом безмасочник или нет является он опасным для окружающих или нет.

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Имя: Гость
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