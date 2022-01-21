Пензенцев проверили на наличие факторов развития онкологии

21.01.2022 | 20:14

Онкопатруль заступил на дежурство. Десятки горожан пришли на автовокзал, но отправляться в районы области или соседние регионы в их планы не входит. Проверить свое здоровье и избежать риска развития опасного заболевания можно на втором этаже. Каждую пятницу здесь принимают врачи разных направлений. Их главная задача - предотвратить развитие рака у пациентов, которые обращаются к ним за помощью.

«Нельзя говорить о здоровье организма, если какой-то орган или система будут работать неправильно. Сейчас мы проверяем людей, выявляем факторы риска, например, сейчас говорят о табакокурении как о факторе риска развития онкологического заболевания рака легких», - сообщила врач по медицинской профилактике Лариса Комлева.

Ему предшествует целый ряд явлений. У человека развиваются спазм бронхов, отек слизистой оболочки. Именно в этих условиях хорошо развиваются чужеродные раковые клетки.

«Поэтому мы предлагаем всем пройти обследование на спирометре. Обследование называется спирометрия, направлено на выявление изменений в скоростных и объемных показателях жизненной емкости легких, и уже дальше человеку будет понятно, есть ли у него формирование хронической обструкции или нет», - отметила Лариса Комлева.

Это лишь часть исследований, которые проводятся в кабинете. Проверить уровень холестерина, сахара в крови, измерить артериальное давление - все это бесплатно. Большинство пациентов приходит сюда с конкретными жалобами к конкретным специалистам.

«Родинки у меня растут - этот вопрос выяснить. Много народа оказалось, я даже не ожидала. Молодцы люди, ходят», - рассказала жительница Пензы Елена Валитова.

«Это очень хорошо, что такие кабинеты начали открываться. В больницу не всегда можно попасть, а тут придешь и проверишься, и все, успокоишься», - добавила жительница Пензы Валентина Дохленко.

Кабинет работает каждую пятницу с 11:00 до 15:00. С собой необходимо иметь лишь паспорт.