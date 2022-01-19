Общество

Зарплаты бюджетникам снова поднимут

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В среду, 19 января, стало известно о желании правительства России поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах. По сообщениям ряда СМИ, на сокращение разрыва в зарплатах у властей уйдет 1,5 триллиона рублей за три года, пишет портал PNZ.RU.

«В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики», — сообщил источник «Ведомостей», близкий к правительству.

По информации издания, в настоящий момент идет обсуждение на уровне рабочих групп. Зарплаты бюджетников будут уравнивать по принципу социального казначейства, отметил собеседник «Ведомостей».

С 1 января 2022 года в России увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13 890 рублей. Изменение МРОТ отразилось на различных социальных пособиях и выплатах, которые увеличились вслед за оплатой труда.

Не забыло государство и о пенсионерах. С 1 января 2022 года повысилась страховая пенсия по старости. Ее рост составил 5,9 процента, а средний размер 18 521 рубль.

Президент России Владимир Путин посчитал, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией 2021 года.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявил президент на совещании с членами правительства. Путин поручил законодательно закрепить вопрос с индексацией до конца января.

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Источник — pnz.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ее рост составил 5,9 процента, а средний размер 18 521 рубль.
Ну это если прибавить пенсии судей чиновников и депутатов

Гость||

У нас как было меньше 10 твс. так и осталось. Ну если вспомнить бабушку которая расказывала что в деревне раньше вообще не платили а они выжили....

Гость||

Заботливый наш президент так и наровит о народе позаботится. Пенсионную реформу не зря устроил, прям вот сразу заметно вырасли пенсии как он и обещал. Только всё для народа и делает вот уже четверть века. Средняя зарплата как он и обещал почти 2000 долларов. И каждая среднестатистическая семья имеет по 100 метров жилья. Никого не обманул не разу. Действительно лидер нации и всенародный любимчик.

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