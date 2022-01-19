В Пензе собирают совещание с представителями перевозчиков

19.01.2022 | 09:50

В среду, 19 января, в Пензе состоится совещание с представителями предприятий-перевозчиков, на котором будут обсуждаться в том числе вопросы оптимизации городской маршрутной сети. Об этом сообщили представители регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи, отвечая на жалобу о проблемах в микрорайоне Маяк.

«Как ходит общественный транспорт, просто ужасно. В частности, маршруты 9м и 93. Интервалы между их приездом 15-20 минут, мало того, они ездят переполненные, у людей в дверях отрываются каблуки и рвутся куртки, в маршрутку не протолкнешься!» - рассказала жительница микрорайона в Instagram-аккаунте губернатора.

Сотрудники минцифры ответили, что вопрос транспортного обеспечения Маяка будет обсуждаться на совещании с перевозчиками: «Все обращения граждан будут рассмотрены, меры к оптимизации работы маршрутов № 9м и 93 приняты».

В 2022 году будет объявлен конкурс: специалисты проведут научно-исследовательскую работу, необходимую для разработки новой маршрутной сети. При ее формировании будет учтена и оптимизация обслуживания микрорайона Маяк.