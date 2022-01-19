Общество

В Пензе собирают совещание с представителями перевозчиков

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В среду, 19 января, в Пензе состоится совещание с представителями предприятий-перевозчиков, на котором будут обсуждаться в том числе вопросы оптимизации городской маршрутной сети. Об этом сообщили представители регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи, отвечая на жалобу о проблемах в микрорайоне Маяк.

«Как ходит общественный транспорт, просто ужасно. В частности, маршруты 9м и 93. Интервалы между их приездом 15-20 минут, мало того, они ездят переполненные, у людей в дверях отрываются каблуки и рвутся куртки, в маршрутку не протолкнешься!» - рассказала жительница микрорайона в Instagram-аккаунте губернатора.

Сотрудники минцифры ответили, что вопрос транспортного обеспечения Маяка будет обсуждаться на совещании с перевозчиками: «Все обращения граждан будут рассмотрены, меры к оптимизации работы маршрутов № 9м и 93 приняты».

В 2022 году будет объявлен конкурс: специалисты проведут научно-исследовательскую работу, необходимую для разработки новой маршрутной сети. При ее формировании будет учтена и оптимизация обслуживания микрорайона Маяк.

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Гость||

хороший стиль работы, вроде бы ответили, а на самом деле?

Гость||

Круто!!! Этих научных исследователей надо возить утром по всем маршрутам в городе, может после поездок "как сельди в бочке" и дело сдвинется в лучшую сторону. Одни сказки, и ведь за это люди получают нехилую зарплату.

Гость||

И не только на Маяке проблемы такие... В районе Глобуса тоже маршрутки ходят с таким же интервалом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2022 году будет объявлен конкурс: специалисты проведут научно-исследовательскую работу, необходимую для разработки новой маршрутной сети.
То есть до самой оптимизации в этом году дело не дойдет.

Гость||

Чихали они на них

Гость||

хватит теории,где дело.....

Гость||

Как ЧАСТНИКУ выгодно, так он ходит. А вашими совещаниями можете подтереться...

Гость||

Будут думать как еще глупомордых буратин объегорить.

Гость||

Буртасы, вы пока там себе метро проройте.

Гость||

Пустите гужевые повозки! Ямщик не гони лошадей!

Гость||

Гость писал(a):

Пустите гужевые повозки! Ямщик не гони лошадей!
Они все дороги обосрут. Хотя у вас и так весь город в говне.

Гость||

хуже не будет

Гость||

Маршрутка 34 тоже ужасно ходит, интервал очень большой, тоже приходится ждать по 20 минут, а иногда и больше,в час пик не зайти не выйти! Сами маршрутки старые все обшарпанные, потёртые и грязные ходят, того и гляди развалятся на ходу! Может кто то хоть обратит на это внимание!

Гость||

Деньги собирают с пассажиров, а качество услуг очень низкое, все грязные, обшарпанные, страшно находиться, даже жалко 32 руля отдавать! Цена за поездки очень завышена!

Гость||

Давно пора сделать для вас стоимость проезда по 98 рублей за поездку.

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Имя: Гость
Комментарий:

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