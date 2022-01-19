Пензенцы сообщили о сосульках на теплотрассе на ул. Рахманинова

19.01.2022 | 21:17

Надземная ветка теплотрассы на улице Рахманинова тянется к детскому саду «Подсолнушек» и соседним многоквартирным домам. Поскольку изоляция на трубах истрепалась за определенный период, кипяток внутри коммуникаций активно взаимодействует со снегом. Тот тает, стекает и превращается на морозе в сосульки. Висят они над головами прохожих, по той же дороге ездят машины.

«Что мы вот сделаем? Каждую зиму так. Кому это надо? Это никому не надо! Упадет нам», - пожаловалась пенсионерка.

Регулярно борется с ледяными наростами работник детсада.

«Я сбивал ходил, заведующая посылает», - уточнил он.

Специалисту из «Подсолнушка» приходится обслуживать чужое имущество, поскольку по этой дороге ездят и ходят родители воспитанников, да и остальных жителей жалко. Сосульки растут быстро, становятся тяжелыми, могут при падении нанести вред здоровью горожан или урон автомобилям.