COVID-19: в Пензенской области вдвое снизилось число выписываемых

19.01.2022 | 13:31

В среду, 19 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 183 случая коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

97 инфицированных являются жителями Пензы, 18 - Кузнецкого района, 12 - Каменского, 9 - Нижнеломовского, по 5 - Бессоновского и города Заречного, по 4 - Иссинского и Пензенского районов, по 3 - Вадинского, Лунинского, Наровчатского, Сердобского и Сосновоборского, по 2 - Белинского, Городищенского, Земетчинского, Неверкинского и Пачелмского, по 1 - Спасского, Бековского, Лопатинского и Тамалинского.

Начиная с 26 декабря оперштаб ежедневно информировал о более чем 600 (а иногда и более чем 700) пациентах, выписанных после ковида, однако в последней сводке число сократилось вдвое: за минувшие сутки из больниц вышли 294 человека. 8 жителей региона перенести коронавирус не смогли и скончались.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 105 144 случая COVID-19, 95 192 человека выздоровели, 4 800 скончались.