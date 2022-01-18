Общество

Жители Зари пожаловались на гигантские пробки в часы пик

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Жители Зари стараются выезжать из дома до зари: промедление грозит опозданием на работу или учебу. Единственный путь, ведущий в город, превращается в гигантскую пробку. Машины движутся с минимальной скоростью.

С каждым годом микрорайон все больше застраивается. В ближайшем будущем здесь должно появиться еще несколько многоэтажек, что, несомненно, приведет к увеличению транспортного потока. Дорога - по одной полосе в каждом направлении и уже с трудом справляется с таким количеством автомобилей.

«Выезд и въезд в часы пик здесь становится очень проблематичным. Это первая проблема - узость дороги, вторая - режим на выезд из Зари минимальный. Не успевает проехать необходимое количество машин на выезд, в результате скапливается пробка - около полутора километров», - рассказала жительница микрорайона Екатерина Подкопаева.

Женщина отвезла ребенка в школу еще до рассвета. По пути домой встретилась со съемочной группой 11 канала. По мнению женщины, дорожную ситуацию усугубляет и въезд в недавно открывшиеся организации, куда пытаются повернуть автомобили разных габаритов.

«Заезжают сюда как большегрузные машины, так и легковой автотранспорт, и выезд у них организован как раз у светофора. В момент выезда они перекрывают поток из Зари, а режим работы светофора в этот момент заканчивается, и вся многокилометровая пробка из Зари стоит», - пожаловалась Екатерина Подкопаева.

Люди видят несколько путей решения проблемы. Во-первых, нужно увеличить количество секунд, которые электрический регулировщик отводит транспорту, выезжающему на федеральную трассу. Во-вторых, расширить дорогу, ведущую в этот отдаленный микрорайон. О реконструкции проезжей части говорили еще тогда, когда первые вынужденные переселенцы получали ключи от квартир.

Жители Зари много лет жалуются и по другому поводу: небольшой отрезок пути от магазина на горе до новостроек никак не освещен. Тяжело приходится не только автомобилистам, но и пешеходам, которые вынуждены передвигаться в кромешной тьме прямо по обочине. Так, например, поход в местный храм может привести к трагедии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. В ближайшем будущем здесь должно появиться еще несколько многоэтажек,
В Заре нужно отстроить большую церковь,существующая не вместит всех желающих. Школы и садики подождут,дорога тоже второстепенна.

Гость||

Да. Надо церковь. Обязательно. А пока ее нет, нужно перекрывать дороги и трассу и делать крестный ход.

Имя: Гость
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