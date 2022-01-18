Росгвардейцы провели для детей экскурсию по воинской части

18.01.2022 | 19:50

Мечты сбываются, когда в гости приходят сотрудники управления Росгвардии. Сергей и Артем - воспитанники комплексного центра социального обслуживания. Они хотят стать военными, поэтому в письмах Деду Морозу просили познакомить их с людьми, стоящими на страже закона, чтобы получше узнать о сложной работе.

«Самым главным для нас было то, чтобы дети остались довольны, чтобы в их глазах загорелся огонь желания, были улыбки на лицах. И мы это получили, потому что дети заинтересовались, они хотят служить в армии, обещали хорошо учиться и слушаться родителей», - сообщил военнослужащий Росгвардии Вадим Родионов (г. Заречный).

К назначенному часу дети прибыли к воинской части, где их встретили росгвардейцы. Для ребят провели экскурсию, рассказали о быте, организовали выставку образцов вооружения и экипировки. Гости смогли поучаствовать в учебном мероприятии по задержанию преступников, где в итоге одного из злоумышленников остановила служебная собака.

«Никогда не бывал в воинской части. Когда мы сюда приехали, я больше узнал и мне стало интереснее», - отметил школьник Артем Волков.