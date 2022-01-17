Общество

Проблемы с развязкой на трассе М5 могут усугубиться

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Строительство жилья и инфраструктуры в 2022-м в Пензе должно идти бурными темпами. Об этом говорили на заседании правительства области. По итогам 2021-го введено в эксплуатацию более 855 000 квадратных метров, еще больше нужно возвести в наступившем году.

Серьезный толчок развитию региона дадут полученные инфраструктурные кредиты, вернее объекты, которые удастся соорудить на эти деньги.

«По городу Пензе на общую сумму 1 млрд 24 млн рублей: проект развития дорожной инфраструктуры в районе микрорайона ГПЗ общей стоимостью 666 млн рублей и проект строительства общегородской магистрали от 2-го микрорайона Арбекова до микрорайона Заря с примыканием к федеральной дороге М5 - 358 млн рублей», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Пока еще нет даже проектно-сметной документации на строительство дороги в районе Антонова и на развязку на пересечении этой улицы и Измайлова. С бумагами нужно торопиться, чтобы начать работы уже в этом году.

Есть проблемы с развязкой на М5, и они могут усугубиться. Собирались начать строительство в прошлом году и в 2022-м закончить его. Но все это до сих пор только в планах. Ситуация угрожает появлением серьезных автомобильных пробок в Дальнем Арбекове, ведь там вводится в эксплуатацию много жилья. Губернатор отметил важность системного подхода и обязательность соблюдения сроков.

«Мы должны максимально самоорганизоваться в городе. Такие возможности бывают редко, поверьте мне. То есть мы получили 3,2 млрд от федерального центра на реформу общественного транспорта в городе и еще 1,2 млрд получили на все эти развязки и дороги», - рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также на совещании говорили о необходимости реконструкции систем водоотведения южной и правобережной части Пензы. Состояние сетей там является проблемным и тормозит строительство жилья в данных районах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А кто мешает начать строительство ? Лузгин тормозил из всех сил,хотел под Недопёкину завести,неполучилось,а сейчас что мешает ?

Гость||

Потом портвейном усугубили

Гость||

« Строительство жилья и инфраструктуры в 2022-м в Пензе должно идти бурными темпами»

Но не пойдёт, как последние 20лет, аминь…

Гость||

Зачем же вы вводите столько много жилья в дальнем Арбеково? Вводите в другом месте, что в других сторонах света вокруг Пензы скалы что ли или болота непроходимые ? В сторону Тамбовской трассы места полно!

Гость||

сторону Тамбовской трассы места полно!

---

Там суперджеты без автопилотов садятся.

Гость||

Как не умели чиновники эффективно распоряжаться выделенными средствами и работать, так и не умеют. Зато пилят виртуозно.

Гость||

Да все они умеют, но свой карман ближе! Совести у чинуш и не было никогда!

Гость||

Гость писал(a):

Лузгин тормозил из всех сил,хотел под Недопёкину завести,неполучилось,а сейчас что мешает ?
Вообще-то Недопекина дважды выигрывала тендер на этот проект как предложившая наименьшую цену, но оба раза Лузгин отдавал победу самарцам, запросившим больше всех.

Имя: Гость
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