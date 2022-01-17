Проблемы с развязкой на трассе М5 могут усугубиться

17.01.2022 | 18:37

Строительство жилья и инфраструктуры в 2022-м в Пензе должно идти бурными темпами. Об этом говорили на заседании правительства области. По итогам 2021-го введено в эксплуатацию более 855 000 квадратных метров, еще больше нужно возвести в наступившем году.

Серьезный толчок развитию региона дадут полученные инфраструктурные кредиты, вернее объекты, которые удастся соорудить на эти деньги.

«По городу Пензе на общую сумму 1 млрд 24 млн рублей: проект развития дорожной инфраструктуры в районе микрорайона ГПЗ общей стоимостью 666 млн рублей и проект строительства общегородской магистрали от 2-го микрорайона Арбекова до микрорайона Заря с примыканием к федеральной дороге М5 - 358 млн рублей», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Пока еще нет даже проектно-сметной документации на строительство дороги в районе Антонова и на развязку на пересечении этой улицы и Измайлова. С бумагами нужно торопиться, чтобы начать работы уже в этом году.

Есть проблемы с развязкой на М5, и они могут усугубиться. Собирались начать строительство в прошлом году и в 2022-м закончить его. Но все это до сих пор только в планах. Ситуация угрожает появлением серьезных автомобильных пробок в Дальнем Арбекове, ведь там вводится в эксплуатацию много жилья. Губернатор отметил важность системного подхода и обязательность соблюдения сроков.

«Мы должны максимально самоорганизоваться в городе. Такие возможности бывают редко, поверьте мне. То есть мы получили 3,2 млрд от федерального центра на реформу общественного транспорта в городе и еще 1,2 млрд получили на все эти развязки и дороги», - рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также на совещании говорили о необходимости реконструкции систем водоотведения южной и правобережной части Пензы. Состояние сетей там является проблемным и тормозит строительство жилья в данных районах.