В области удалось увеличить объем заготовленной антиковидной плазмы

16.01.2022 | 13:39

В Пензенском областном клиническом центре крови подвели итоги работы за 2021 год. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, учреждение выполнило госзадание по заготовке донорской крови на 105%.

По сравнению с 2020-м специалистам удалось увеличить объем собранных вирусинактивированной плазмы на 29%, антиковидной плазмы - на 27%, эритроцитосодержащих сред - на 11%.

«Также на 3 949 доз больше заготовлено клеток крови. В лечебные учреждения региона было выдано на 30% больше эритроцитосодержащих сред и свежезамороженной плазмы и на 1 000 доз больше тромбоконцентрата», - добавили в минздраве.

В центре надеются, что эпидемическая обстановка в регионе позволит провести все запланированные мероприятия по популяризации здорового образа жизни и донорства и привлечь к сдаче крови еще больше пензенцев.

Из-за пандемии медучреждения области, случалось, испытывали нужду в донорской крови всех групп. Например, с такой ситуацией Сурский край столкнулся в июле 2021 года, а также в апреле 2020-го.