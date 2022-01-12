Пензенские врачи проверили здоровье у жителей Богословки

12.01.2022 | 19:53

В амбулаторию Богословки из Пензы приехали врачи, и сельчане пошли к ним проверять состояние здоровья. Людей взвесили, измерили давление - артериальное и внутриглазное, проанализировали работу сердца и многое другое. А потом участники акции получили советы, как изменить свое поведение и привычки, чтобы жить как можно дольше и при этом оставаться бодрым и активным.

Попутно волонтеры собрали информацию об образе жизни сельчан.

Медицинские специалисты прибыли в населенный пункт в рамках проекта «Здоровое село». Он только стартовал. Сами люди визиту докторов рады, ведь это только раньше считалось, что деревенские куда здоровее городских.

«И не хуже, и не лучше. Дышим мы одним воздухом, пьем воду и продукты покупаем из одних магазинов», - рассказала жительница Богословки Наталья Чекалина (Пензенский район).

«Так же, как и у горожан, наверное, все одинаково. От питания зависит, а оно не такое, как было раньше», - отметила сельчанка Наталья Корсакова.

Впоследствии люди в белых халатах будут обследовать жителей разных районов региона. Выезжать бригады станут каждую неделю, например, 19 января врачей стоит ждать в Засечном, 26-го - в Золотаревке. Главная цель проекта «Здоровое село» - ранняя диагностика, которая позволит предотвратить развитие целого ряда заболеваний.