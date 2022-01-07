Общество

Пензенских детсадовцев в игровой форме познакомили с Антарктидой

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В мгновение ока спортивный зал детского сада «Машенька» превратился в огромную льдину, где сидят пингвины и даже можно увидеть северное сияние. В новогодние праздники ребятам не до скуки. В игровой форме они познакомились с самым холодным континентом на Земном шаре.

«Предварительно с детьми были проведены беседы, что такое Антарктида, кто там обитает и чем она отличается от Арктики. У нас приобретено много инвентаря, они это увидят, и, думаю, им запомнится», - рассказала инструктор по физической культуре детского сада № 8 «Машенька» Наталья Столярова.

Перебежать через обрыв по льдинам, собрать как можно больше снежков и победить соперника - в состязаниях нет первых и отстающих. Главное - узнать как можно больше об этом далеком континенте.

«Антарктида - там всегда холодно, это для зимних животных, чтобы они там жили. Там очень холодно», - отметила воспитанница детского сада № 8 «Машенька» Арина Полукарова.

В мероприятии принимали участие лишь ребята из старшей группы. Дети помладше отправились покорять «непролазные джунгли».

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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