Общество

Пензенцам напомнили, как правильно кататься на коньках

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Жителям Пензенской области напомнили правила катания на коньках. Информация размещена на странице правительства Пензенской области в Instagram.

«Новогодние каникулы - отличная возможность покататься на коньках всей семьей. Чтобы избежать травм, нужно следовать некоторым правилам безопасности», - говорится в посте.

Так, не следует выходить на лед без коньков, во время работы ледового комбайна и, конечно, в нетрезвом виде. Нельзя приносить еду и напитки, приводить с собой животных.

Кататься следует по направлению движения, при этом не следует выполнять сложные элементы или устраивать игры при большом количестве народа, чтобы не травмировать кого-либо.

При падении нужно постараться завалиться на бок, а затем не лежать и не сидеть долго на льду. Тем, кто не уверен в своих навыках катания, рекомендуется подстраховаться - надеть шлем, наколенники и налокотники.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Лучше в картишки под пивко,с крепышом

Гость||

Идиоты новостят, тьфу! Город дурачья!

Гость||

Откуда в правительстве люди , знающие что-то о коньках? Там одни пузаны престарелые! Они на коньках катались лет 40-50 назад.

Гость||

Я там два раза чуть правильно не прокатилась. На коньках.

Гость||

А чучу есть можно?

Имя: Гость
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