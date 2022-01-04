Пензенцам напомнили, как правильно кататься на коньках

04.01.2022 | 12:09

Жителям Пензенской области напомнили правила катания на коньках. Информация размещена на странице правительства Пензенской области в Instagram.

«Новогодние каникулы - отличная возможность покататься на коньках всей семьей. Чтобы избежать травм, нужно следовать некоторым правилам безопасности», - говорится в посте.

Так, не следует выходить на лед без коньков, во время работы ледового комбайна и, конечно, в нетрезвом виде. Нельзя приносить еду и напитки, приводить с собой животных.

Кататься следует по направлению движения, при этом не следует выполнять сложные элементы или устраивать игры при большом количестве народа, чтобы не травмировать кого-либо.

При падении нужно постараться завалиться на бок, а затем не лежать и не сидеть долго на льду. Тем, кто не уверен в своих навыках катания, рекомендуется подстраховаться - надеть шлем, наколенники и налокотники.