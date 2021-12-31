Общество

Пензенцам рассказали, сколько можно потратить на подарки для близких

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В Пензастате посчитали, сколько денег в среднем нужно жителям области на покупку подарков к Новому году.

Так, для мужчины можно приобрести смартфон (9 805 рублей), дрель (3 515), кожаные перчатки (2 313), рюкзак (1 563), ремень (686) или шерстяной шарф (683).

Для женщины можно купить кожаную сумку (5 626 рублей), золотое украшение (4 650 рублей за грамм), туалетную воду (2 714 за 100 мл), миксер (2 225), кастрюлю (809), крем для лица (455) или полотенце (349).

Ребенок обрадуется ноутбуку (36 399 рублей), беспроводным наушникам (3 229), конструктору (761), мягкой игрушке (577) или книге (422).

В Пензастате уточнили, что при расчете использовались цены на ноябрь 2021 года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, для мужчины можно приобрести смартфон (9 805 рублей), дрель (3 515), кожаные перчатки (2 313), рюкзак (1 563), ремень (686) или шерстяной шарф (683).
Ну если цель обидеть, то можно брать все самое дешевое.

Гость||

Не с наших доходов

Гость||

Гость писал(a):

Ну если цель обидеть, то можно брать все самое дешевое
а лучше вообще ничего не дарить материального а создать атмосферу праздника и радости тем самым не обидев их а очень обидев продавцов и владельцем всего этого подарочного, немного снизив их прибыль или поболее чем не много

Гость||

ПИ - чушеносцы.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенцам рассказали, сколько можно потратить на подарки для близких
Т.е. журналисты Пензинформ уже запрещают/разрешают пензенцам тратить их деньги! Спасибо, милые! Как же мы без вас сможем ими распорядиться? Да ни в жисть!

Имя: Гость
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