Общество

Пензенцам пояснили, где недорого закупиться к новогоднему столу

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В Пензе продукты по ценам, рекомендованным министерством сельского хозяйства области на декабрь текущего года, продаются на сезонных ярмарках.

Торговые ряды ждут пензенцев на улицах Суворова, 120, Бакунина, 9 и 20, Кижеватова, 1-3, Терновского, 224, Одесской, 2, в 3-м проезде Лобачевского, на проспектах Строителей, 40, 21а, Победы, 99.

«В ярмарках принимают участие Никольский, Каменский, Пензенский, Лопатинский, Колышлейский, Тамалинский, Бессоновский, Сердобский и другие районы Пензенской области», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговля продолжится и 31 декабря. Покупки можно будет сделать до 15:00. 1 января - выходной день.

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Гость||

Там ваще халява.А под конец ярманки бесплатно раздают.Всем ломиться туда.

Гость||

Почем постная говядина яйца куриные на сея ярмарке?

Гость||

у них онлайн кассы есть? А электронное ветеринарное свидетельство? А маркировка на молочную продукцию?

Гость||

У них есть своя фан-база. Ядро так сказать. Оно туда постоянно и ходит. Большинству пензенцев эти ярмарки нафиг не нужны.

Гость||

на счёт недорого, что то я сомневаюсь...

Гость||

Ценителям пофиг на цену.

Гость||

Там цены конские и обвешивают ещё, одни перекупы, упаковку применяют, которая грамм 20 весит, мошенство кругом! В магазине огурцы 150р., а там 200, Яйва 90, а в магазе 78р., очень выгодно!

Гость||

Зато весело,с огоньком.

Гость||

Какой огонёк? Там дубак и мрачные замёрзшие продавцы!

Гость||

В магазине огурцы 150р.,

___

В светофоре по 80 рублей огурцы были недавно. Сейчас 109.

Гость||

Чем больше торговых точек, тем сложнее накручивать цены. Весь ретейл, принадлежит нескольким владельцам. Им и сговариваться не надо. Не нравится - ярмарка ? Не ходи. Не нравится частник ? Иди в светофор, там свинина та же что везде, кроме тех кто сам вырастил и продаёт.

Это у вас не цены конские, это у нас зарплата и пенсия тараканьи.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.12.2021 17:16|

В магазине огурцы 150р.,

___

В светофоре по 80 рублей огурцы были недавно. Сейчас 109.

Продолжайте мониторить

Гость||

не цены конские, это у нас зарплата и пенсия тараканьи

___

На ярмарках всегда были конские ценники. Даже 10 лет назад. Когда санкций не было и доллар был в коридоре 27-32 рублей. Это хроническая проблема ярмарок которую за проблему в наши дни и не считают.

Гость||

Мясо на ярмарке 300-350, когда егоже в караване или спаре можно купить за 230.И на всех ярмарках и базарах обвес 200 г,у всех продавцов.Они объясняют это,что холодно,а летом жарко.Сыр вроде бы дешевле,чем в магазине,но купив 500 г,за 230 р,в итоге получаешь 400 или даже 350,так что в магазине выходит дешевле,а колбаса с рынка почему то через два дня начинает зеленеть.Продавцы объясняют,что натуральное,но не через два же дня начинается гниение

Гость||

Хватит ныть!

Имя: Гость
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