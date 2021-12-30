Пензенцам пояснили, где недорого закупиться к новогоднему столу

30.12.2021 | 16:25

В Пензе продукты по ценам, рекомендованным министерством сельского хозяйства области на декабрь текущего года, продаются на сезонных ярмарках.

Торговые ряды ждут пензенцев на улицах Суворова, 120, Бакунина, 9 и 20, Кижеватова, 1-3, Терновского, 224, Одесской, 2, в 3-м проезде Лобачевского, на проспектах Строителей, 40, 21а, Победы, 99.

«В ярмарках принимают участие Никольский, Каменский, Пензенский, Лопатинский, Колышлейский, Тамалинский, Бессоновский, Сердобский и другие районы Пензенской области», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговля продолжится и 31 декабря. Покупки можно будет сделать до 15:00. 1 января - выходной день.