В Пензе опасные горки засыплют песком или перекопают

28.12.2021 | 09:24

В Пензе опасные для детей ледяные горки планируют засыпать песком или перекопать. Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в городской администрации в понедельник, 27 декабря.

«Был рассмотрен проблемный вопрос, касающийся катания несовершеннолетних со склонов дороги с выездом на проезжую часть», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Замглавы администрации города Павел Якунин поручил руководителям районных администраций усилить контроль за импровизированными горками, чтобы дети не могли с них кататься. Для решения проблемы он предложил засыпать склоны песком или перекопать техникой.

«Дети подвергают себя смертельной опасности, потому что могут легко попасть на проезжую часть. Обычно они катаются самостоятельно, без родительского присмотра. Наша задача - уберечь от беды и спасти их жизнь», - подчеркнул Якунин.

В качестве безопасной альтернативы предложены деревянные горки на набережной реки Суры, в «Могилевском дворике» на проспекте Строителей и в сквере Бессмертного полка на улице Карпинского.

В начале 2020 года в Пензе пострадал 10-летний мальчик, катавшийся со склона на улице 8 Марта. На ватрушке он съехал на проезжую часть и попал под автобус. Ребенок получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили.

Холм у памятника Победы посыпают песком на протяжении нескольких последних лет. Это всегда вызывает споры. По мнению одних горожан, катание с холма не только опасно, но и является неуважением к ветеранам. Другие считают, что ничего плохого в подобных развлечениях нет.