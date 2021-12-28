Пензенцам посоветовали закрывать окна и балконы в праздничные дни

Новый год в Пензенскую области должен прийти спокойно - такую задачу ставят перед собой сотрудники Росгвардии, приступая к праздничным дежурствам. В новогоднюю ночь службу на улицах города и в районах области будут нести более 200 представителей ведомства.
С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности планируется приблизить маршруты патрулирования вневедомственной охраны к местам проведения мероприятий. Самим гражданам советуют быть внимательнее и осторожнее по отношению к своему имуществу.
«Мы находимся в постоянной готовности, в ожидании сигнала тревожной сигнализации из жилых и социальных объектов. В любую минуту мы готовы выехать на место и задержать возможного преступника. Хотелось бы напомнить, что основная часть краж происходит в праздничные и выходные дни. Не стоит оставлять окна и балконы открытыми - особенно это касается жителей первых этажей. Ни в коем случае не распространяйте в социальных сетях информацию, когда и куда вы уезжаете», - предупредил сотрудник УВО Управления Росгвардии по Пензенской области Даниил Воронин.
Усилят в эти дни росгвардейцы и контроль объектов торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.
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