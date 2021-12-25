30 декабря налоговые инспекции будут работать до 18:00

25.12.2021 | 14:18

В Пензенской области в четверг, 30 декабря, в последний рабочий день уходящего года налоговые органы будут проводить прием и обслуживание посетителей до 18:00.

Спланировать визит к сотрудникам налоговой службы позволяет интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Получить услуги и информацию можно дистанционно, используя средства бесконтактного взаимодействия:

- электронные сервисы на официальном сайте ФНС России;

- с помощью «Личного кабинета налогоплательщика»;

- через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».

«Дополнительную информацию также можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22», - сообщили в УФНС России по Пензенской области.