«Новикомбанк» предлагает «Экспресс-гарантию без обеспечения»

23.12.2021 | 16:24

«Новикомбанк» предлагает для закупочных процедур в рамках федерального законодательства (44-ФЗ и 223-ФЗ) предприятиям малого и среднего бизнеса «Экспресс-гарантию без обеспечения».

Финансовый инструмент подразумевает следующее: клиенты банка получают обеспечение участия в аукционах, исполнения контракта и возврата аванса по заключенному контракту. При этом не требуется открытия счета в банке, залога или поручительства!

«Экспресс-гарантия без обеспечения» - это одно из самых выгодных предложений на рынке. Решение о ее предоставлении принимается всего за один день, что позволяет клиентам в короткий срок заключить необходимый контракт. Сумма гарантии достигает 10 млн рублей, срок - до 37 месяцев.

Подать заявку на получение «Экспресс-гарантии без обеспечения» можно на сайте www.novikom.ru в разделе «Малому бизнесу/Банковские гарантии».

Дополнительный офис в г. Пензе филиала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Тольятти: г. Пенза, ул. Московская, 15, тел.: +7(8412) 23-85-02, +7(8412) 23-85-00. Телефон единой справочной службы +7(800) 250-70-07.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.