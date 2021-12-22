Михаил Перекусихин: Налицо картина умеренного снижения эпидпроцесса

22.12.2021 | 13:07

Ситуация по коронавирусу продолжает оставаться неблагополучной. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на подведении итогов деятельности пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, состоявшемся в правительстве региона в среду, 22 декабря.

Пиковое значение ежесуточной заболеваемости составило 401 случай, затем началось снижение: в период с 10 декабря - до 344 случаев, с 18 декабря - до 307.

Главный санитарный врач области назвал основными причинами регистрируемой динамики широкую циркуляцию дельта-штамма и несоблюдение защитных мер.

Михаил Перекусихин обозначил возраст заболевших: первое место (33%) занимает группа 30-49 лет, второе (22,8) - 50-64 года, третье (20,6%) - люди старше 65 лет.

В социальной структуре заболевших преобладают работники магазинов и коммунальных служб (52%), доля пенсионеров - 24%, школьников и воспитанников детсадов - около 10%.

Главный санитарный врач отметил, что по месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется по контактам в семье и с близким окружением - 76,7%, в других организациях - 10,8%.

Наиболее поражены коронавирусом Пензенский и Иссинский районы, Пенза, Шемышейский, Бессоновский, Мокшанский, Лунинский, Нижнеломовский, Земетчинский районы и Заречный. За весь период регистрации случаев COVID-19 в областном центре зафиксирован 61% заболевших.

«Налицо картина умеренного снижения эпидпроцесса со смещением ядра заболеваемости на контингент пенсионеров и неработающего населения среднего возраста», - отметил Перекусихин.