Общество

Еще чуть-чуть потерпеть: пензенцам рассказали о перспективах транспорта

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Губернатор Олег Мельниченко назвал беспорядком ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в Пензе. Многочисленные жалобы на качество работы перевозчиков и предложения по оптимизации отрасли поступили во время подготовки к прямой линии главы региона с гражданами.

«Вопросы горожане ставят абсолютно правильно. С 1 января 2022 года всю систему полномочий по транспортному обслуживанию населения в Пензенской агломерации полностью забирает на себя регион. Мы получаем инфраструктурный кредит в размере 3,2 миллиарда плюс в качестве партнера к нам заходит госкорпорация «ВЭБ», которая дает еще 3,2 миллиарда. Плюс определенную сумму дает Минтранс», - уточнил Мельниченко.

До конца года или сразу после праздников из Москвы прибудет 40 автобусов, которые оперативно выпустят на маршруты. Тариф будет регулируемым, частично субсидируемым из бюджета.

«Скорее всего, мы будем перестраивать сети (будут основные магистрали и подвозящие маршруты), переходить на электронный расчет и проездные», - добавил губернатор.

По его словам, в агломерации, вероятно, будет введен «золотой час» - время, в течение которого можно будет сделать пересадку между маршрутами без оплаты.

Также планируется внедрение системы мониторинга движения транспорта. В автобусах установят специальные датчики, позволяющие отслеживать работу на маршруте.

«Мы будем закупать новые автобусы большой вместимости на газомоторном топливе, создавать инфраструктуру (два новых АТП, которые мы будем строить, и газозаправочные станции)», - пояснил глава региона.

По его прогнозам, в 2023-м году произойдет переход на новую маршрутную сеть и по Пензе поедут новые автобусы. Однако все нововведения потребуют больших финансовых затрат и времени.

«Жить так, как сейчас, нельзя. Надо обязательно транспортную реформу в городе Пензе делать. Я прошу наших горожан еще чуть-чуть потерпеть, и в 2023 году будет совсем другая ситуация по организации транспортного движения», - подытожил Мельниченко.

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Гость||

То есть автобусы будут муниципальными? Браво,Олег Владимирович,приятно удивлен,не зря выбрали.

Гость||

Бла-бла-бла...

Гость||

Автобусы автобусами, а что с троллейбусами будет?

Гость||

а что будет с маршрутами с Пензнского автовокзала.какие изменения ждать.или так и останутся хозяевами таксисты-бомбилы.

Гость||

Прямо свет в конце тоннеля.Ну что же нам терпеть не привыкать.

Гость||

Как всё хорошо то будет! Ура!

Гость||

А цирк то скоро реконструируют?

Гость||

Терпеть наше кредо, главное что бы опять это было не болталогия как у пред идущих глав. Только вот вопрос, а старые АТП нельзя вернуть в муниципалитет? И какова судьба у нынешних мразеперевозчиков?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2022 года всю систему полномочий по транспортному обслуживанию населения в Пензенской агломерации полностью забирает на себя регион. Мы получаем инфраструктурный кредит в размере 3,2 миллиарда плюс в качестве партнера к нам заходит госкорпорация «ВЭБ», которая дает еще 3,2 миллиарда. Плюс определенную сумму дает Минтранс»
А СТРЯСТИ ДЕНЕЖКУ С ТЕХ КТО РАЗРУШИЛ ВСЮ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СЛАБО?!

Гость||

Гость писал(a):

А СТРЯСТИ ДЕНЕЖКУ С ТЕХ КТО РАЗРУШИЛ ВСЮ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СЛАБО?!
А все бочкаревские довольны , одни рейдеры раздербанили инфраструктуру , другие с помощью прикормленных чиновников получили под застройку кусок земли , предварительно изменив его назначение ! и провернув изменение санитарной защитной зоны - там заправка рядом. Ничего личного только прибыль и коррупция!

Гость||

Чуть-чуть это значит 20лет, у нас в парсеках расстояние измеряется.

Гость||

А куда же "наших благодетелей" "мразекурий" и "дебиложанс" денете, они ужо согласны удалиться, прошлые губеры их держаликак своих родных.

Гость||

А к 2023 году власти «забудут», что что-то обещали. Общественный транспорт? Не, не слышали.

Гость||

И стоимость проезда по 98 рублей. Давно пора.

Гость||

Гость писал(a):

а старые АТП нельзя вернуть в муниципалитет?
Зачем нужна это старьё? Город изменился, дороги, районы- все по-другому стало. Нужны новые места для современных автопарков.

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Имя: Гость
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