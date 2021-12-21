Внезапные отключения электричества обошлись в 20 000 рублей

21.12.2021 | 10:03

Суд признал законным штраф, наложенный Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области на заместителя директора энергоснабжающей организации.

В региональное управление ФАС обратился житель Пензы с заявлением о том, что организация не исполняет обязанности по уведомлению потребителей об отключениях электрической энергии.

Проверка установила, что в результате действия заместителя директора - главного инженера организация злоупотребила доминирующим положением и нарушила требования антимонопольного законодательства.

Был нарушен порядок уведомления граждан о прекращении подачи электроэнергии в связи с ремонтными работами, а также о сроках и объемах ограничения режима потребления энергии.

На должностное лицо наложен штраф в размере 20 000 рублей.

Заместитель директора организации не согласился с решением УФАС и подал жалобы сначала в районный, а затем в областной суд. Он пояснил, что были совершены все возможные действия, направленные на уведомление потребителей о введении режима ограничения потребления электроэнергии.

«Однако суду не было представлено доказательств того, что все потребители были уведомлены надлежащим образом. Кроме того, в материалах дела имеется коллективное письмо от жителей улицы Арбековской. В нем сообщается, что на протяжении 2020 года и в предыдущие годы ими не было получено ни одного уведомления о введении ограничения режима потребления электрической энергии», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Постановление вступило в законную силу.