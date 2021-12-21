В Кузнецке отметили всплеск заболеваемости ОРВИ у детей

21.12.2021 | 13:56

В понедельник, 20 декабря, на совещании в администрации Кузнецка обсудили текущую эпидемическую ситуацию в городе.

Как сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов, в Кузнецке наблюдается незначительное сокращение числа заболевших COVID-19, госпитализированных, а также вызовов скорой.

Уменьшилось количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся дома, с 234 до 133. За неделю сократили коечный фонд в красных зонах в межрайонной больнице (с 110 мест до 50), в детской больнице (с 60 до 40).

«На карантине на сегодняшний день находятся 1 172 человека, из них 1 112 детей», - рассказал Александр Климов.

За минувшую неделю в Кузнецке зарегистрировали три смерти от коронавирусной пневмонии, скончавшиеся - горожане в возрасте 61 года, 70 и 72 лет.

«Отмечается рост заболевших ОРВИ, особенно детей, уровень госпитализаций среди детей вырос в два раза», - добавил Климов.