Общество

Сотрудники ГИБДД наказали водителей общественного транспорта

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250 административных материалов, составленных сотрудниками регионального управления ГИБДД на водителей общественного транспорта, - таков итог плановой операции «Автоперевозчик», прошедшей на территории Пензенской области.

«За управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, составлено 43 материала, 35 водителей привлечены за нарушение правил применения ремней безопасности и 43 - за нарушение правил перевозки пассажиров», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по области Юлия Кулигина.

В 2021-м в регионе произошло несколько десятков аварий с участием общественного транспорта, не обошлось и без пострадавших людей. Чтобы регистрировалось как можно меньше таких ДТП, сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание проверке пассажирского транспорта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Когда он лайн кассы появятся в маршрутках?

Гость||

Это кривозубова бизнес какие кассы дурень

Гость||

Накажите уже собственников! Поймайте Тюгаева наконец! Его тёща вся в шоколаде из Италии ходит не с проста! Они и есть грабители!

Гость||

Он-Лайн кассы поставят на базаре скорее , чем этим ворАм, или когда рак свиснет на площади Ленина!

Гость||

Фоминых с тюгаевым когда дрюкнут?!

Гость||

Гость писал(а):

> Когда он лайн кассы появятся в маршрутках?

???????????????????????

Имя: Гость
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