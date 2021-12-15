Сотрудники ГИБДД наказали водителей общественного транспорта

15.12.2021 | 20:02

250 административных материалов, составленных сотрудниками регионального управления ГИБДД на водителей общественного транспорта, - таков итог плановой операции «Автоперевозчик», прошедшей на территории Пензенской области.

«За управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, составлено 43 материала, 35 водителей привлечены за нарушение правил применения ремней безопасности и 43 - за нарушение правил перевозки пассажиров», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по области Юлия Кулигина.

В 2021-м в регионе произошло несколько десятков аварий с участием общественного транспорта, не обошлось и без пострадавших людей. Чтобы регистрировалось как можно меньше таких ДТП, сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание проверке пассажирского транспорта.