Жителям Пензы рассказали, куда пожаловаться на гололед

28.11.2021 | 12:54

В мэрии Пензы сообщили, куда можно пожаловаться на скользкие тротуары и дороги. Очисткой и содержанием территорий занимаются управляющие компании, МУП «Пензадормост», департамент ЖКХ города.

Так, если пензенцев не устраивает качество очистки от наледи и снега дворов, они могут позвонить в свою управляющую компанию. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, а также на информационных стендах в подъездах.

Вопросы о содержании городских дорог и тротуаров следует задавать по номерам 57-49-95 («Пензадормост») или 42-83-23 (департамент ЖКХ города).

Дорогами в частном секторе, внутриквартальными проездами у многоэтажек занимаются районные администрации. Звонки принимаются круглосуточно. Телефоны администрации Железнодорожного района – 55-11-00, 56-20-16, Ленинского района – 54-39-18, 54-39-94, Октябрьского района – 92-90-50, 92-90-08 и Первомайского – 34-34-66, 34-39-51.

«Кроме того, в круглосуточном режиме действует Единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05). Помимо вопросов содержания городских территорий операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения (пожары, коммунальные аварии, наводнения, обрушения зданий)», - добавили в пресс-службе мэрии.

В Пензе сотрудники министерства ЖКХ и ГЗН области уже начали проверки качества уборки снега во дворах. Специалисты выезжают на места, фиксируют территории и дороги, не очищенные от снега и наледи, и составляют акты. В отношении УК-нарушителей будут применять меры административного воздействия.