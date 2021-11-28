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Общество

Жителям Пензы рассказали, куда пожаловаться на гололед

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В мэрии Пензы сообщили, куда можно пожаловаться на скользкие тротуары и дороги. Очисткой и содержанием территорий занимаются управляющие компании, МУП «Пензадормост», департамент ЖКХ города.

Так, если пензенцев не устраивает качество очистки от наледи и снега дворов, они могут позвонить в свою управляющую компанию. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, а также на информационных стендах в подъездах.

Вопросы о содержании городских дорог и тротуаров следует задавать по номерам 57-49-95 («Пензадормост») или 42-83-23 (департамент ЖКХ города).

Дорогами в частном секторе, внутриквартальными проездами у многоэтажек занимаются районные администрации. Звонки принимаются круглосуточно. Телефоны администрации Железнодорожного района – 55-11-00, 56-20-16, Ленинского района – 54-39-18, 54-39-94, Октябрьского района – 92-90-50, 92-90-08 и Первомайского – 34-34-66, 34-39-51.

«Кроме того, в круглосуточном режиме действует Единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05). Помимо вопросов содержания городских территорий операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения (пожары, коммунальные аварии, наводнения, обрушения зданий)», - добавили в пресс-службе мэрии.

В Пензе сотрудники министерства ЖКХ и ГЗН области уже начали проверки качества уборки снега во дворах. Специалисты выезжают на места, фиксируют территории и дороги, не очищенные от снега и наледи, и составляют акты. В отношении УК-нарушителей будут применять меры административного воздействия.

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Гость||

На гололёд, ветер, осадки жаловаться надо в "Спортлото". Там вас всегда выслушают и посочувствуют.

Гость||

А почему не слышно нового главу администрации?

Гость||

Проблемы решаются или не решаются через жалобы и звонки.Нет жалоб значит делать не будут.

Гость||

В Рашке только в Спортлото жаловаться можно. Эффект тот же.

Гость||

А если проблема не будет решаться то пусть предоставляют мобильный Басенко т.к. он несет ответственность за этих , если и это не пройдет то тогда мобильный Мельниченко. ))) Помниться когда в прошлом сезоне зимой неожиданно для чиновников пошел сильный снег то Лузгин отчитался о 30 ед. техники которую правда в городе мало кто видел. А в конце сезона аж 80 ед. наскребли , хотя при том же Чернове выходило более 200 ед., а в авралы почти 300 .

Гость||

Гость писал(a):

В Рашке только в Спортлото жаловаться можно. Эффект тот же.
А болезный кострюлеголовый бандеровский попрыгун делает у нас , скачи к себе в бандеростан.

Имя: Гость
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